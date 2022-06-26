تقرير: البدائل الرخيصة للطاقة تهدد بعواقب خطيرة على المناخ

حذر تقرير حديث من أن ارتفاع أسعار الطاقة ينشر الفوضى في آسيا، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن باقي العالم يجب أن يشعر بالقلق الشديد إزاء توابع تلك الأزمة على التغير المناخي عالميًا.

وذكر التقرير، الذي أعدته شبكة ”سي إن إن“ الإخبارية الأمريكية أنه ”في سريلانكا، يقف المواطنون في طوابير طويلة تمتد لمسافة أميال؛ كي يزودوا حافلاتهم بالوقود. في بنغلاديش تغلق المحال التجارية أبوابها في الثامنة مساءً لتوفير الطاقة“.

إجراءات قاسية

ومضت تقول: ”في الهند وباكستان تغلق المدارس والمتاجر أبوابها نتيجة انقطاع الكهرباء، بينما يتصبب السكان عرقًا دون أجهزة تكييف في المنازل، في ظل موجات الحر الشديدة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى أكثر من 37 درجة مئوية“.

وتابعت: ”هذه بعض المشاهد التي تخطف الأضواء في آسيا، وبالتحديد في منطقة المحيط الهادئ، حيث تواجه بعض الدول أسوأ أزمات الطاقة منذ سنوات، وتعاني في ظل تصاعد الاستياء وعدم الاستقرار الناتج عن الارتفاع الكبير في الأسعار“.

وأشارت إلى أن مشهد الأزمة أكثر وضوحًا في سريلانكا وباكستان، حيث تسببت في استقالة عدد من الوزراء في الأولى، وأطاحت برئيس الوزراء السابق عمران خان في إسلام أباد، حيث يرى كثيرون أن تصفية الحسابات السياسية بدأت للتو، حيث أجبرت الدولتان على اللجوء إلى إجراءات قاسية، والسعي للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي، وتقليص أيام العمل لتوفير الطاقة، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء السريلانكي أن اقتصاد البلاد ”انهار تمامًا“.

وأردفت قائلة: ”في دول أخرى بالمنطقة، ربما تكون مؤشرات الأزمة أقل وضوحًا، ولكن يمكن أن يكون لها عواقب أكثر اتساعًا، حتى في الدول الثرية مثل أستراليا، فقد بدأت المشكلات الاقتصادية في الظهور، حيث يشعر المواطنون بتأثير ارتفاع أسعار الطاقة، مع ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 141% في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالعام الماضي“.

ورأت ”سي إن إن“ أن تجربة الهند، على سبيل المثال، حيث وصل الطلب على الطاقة إلى مستويات قياسية، توضح لماذا تكتسب تلك الأزمة أبعادًا دولية أكثر من كونها أزمة داخلية.

اللجوء إلى الفحم

واستطردت بقولها: ”في ظل معاناتها من الانقطاع المستمر في الكهرباء نتيجة موجات الحر الشديد، فإن ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الانبعاثات الكربونية أعلنت منذ أيام قليلة أن شركة الفحم الهندية التابعة للحكومة سوف تستورد الفحم من الخارج للمرة الأولى منذ عام 2015“.

ونقلت عن خبراء قولهم إنه في الوقت الذي تشهد فيه كل دولة أزمات في الطاقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتوابع جائحة كورونا، فإن المشكلة في الأساس ترجع إلى الفجوة الكبيرة بين الإمداد والطلب.

فخلال العامين الأخيرين تسببت الجائحة في خفض الطلب على الطاقة، حيث تراجع الطلب على الكهرباء بنسبة 3% على الصعيد العالمي في الربع الأول من عام 2020، ولكن في الوقت الحالي، فإن أسعار الطاقة تشهد ارتفاعًا كبيرًا، في ظل التنافس الذي دفع أسعار الفحم والنفط والغاز إلى مستويات قياسية.

تحذيرات من العواقب المناخية

وقالت سامانتا غروس، مدير مبادرة أمن الطاقة والتغير المناخي في مركز بروكنغز: ”استعاد الطلب على الطاقة عافيته سريعًا في أعقاب جائحة كورونا، وبشكل أسرع من الإمداد، ولذلك شهدنا ارتفاعًا في الأسعار قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، ثم جاءت الصدمة في الإمدادات“.

وأشارت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أن دولًا في آسيا ستلجأ إلى الحصول على موارد أرخص للطاقة وأكثر ضررًا على البيئة مثل الفحم، ما سيكون له تأثير سلبي للغاية على التغير المناخي، وهو ما بدأ بالفعل في أستراليا والهند.

وقالت إن خبراء حذّروا من أن ظاهرة الاحتباس الحراري لا يمكن مكافحتها دون الحدّ من استهلاك الفحم عالميًا، وإن أي دولة في العالم، سواءً الهند أو ألمانيا أو الولايات المتحدة، ستقوم بمضاعفة استهلاك الفحم، فإن هذا سيؤدي إلى تآكل جهود مكافحة الانبعاثات الكربونية، بحسب ”سانديب باي“، زميل البحث البارز في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية.

وتابع قائلًا: ”يعني حجم الهند وطلبها أنه إذا تضاعف استهلاك الفحم بالفعل، فإننا سنواجه مشكلة خطيرة فيما يتعلق بالمناخ العالمي“.