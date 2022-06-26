لندن وواشنطن وأوتاوا وطوكيو تمنع استيراد الذهب من روسيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

ستحظر بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان استيراد الذهب الروسي في إطار عقوبات جديدة على موسكو ردًّا على غزوها لأوكرانيا، على ما أعلنت الحكومة البريطانية الأحد في اليوم الأول من قمة مجموعة السبع.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يلتقي بقادة الدول الصناعية الكبرى في ألمانيا لمدة ثلاثة أيام إن ”هذه الإجراءات ستضرب بشكل مباشر أثرياء السلطة الروس وتستهدف قلب آلة بوتين الحربية“.

ويعقد قادة دول مجموعة السّبع في بجنوب ألمانيا، قمة تبدأ اليوم الأحد في وقت يعيش فيه العالم أزمة بِدءًا من الحرب في أوكرانيا مرورًا بالمناخ وصولًا إلى الأمن الغذائي.

ويلتقي قادة القوى العظمى وبينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتبارًا من الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش في جبال الألب البافاريّة لحضور القمّة السنويّة للدول الصناعيّة السبع الكبرى (ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة).

وسيكون استمرار الدعم لأوكرانيا التي دخل الهجوم الروسي على أراضيها شهره الخامس، في صلب اجتماع مجموعة السبع، وأيضًا على رأس جدول أعمال قمّة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ستُعقَد على مدى يومين في مدريد اعتبارًا من الـ28 من حزيران/ يونيو.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس _الذي تستضيف بلاده قمّة مجموعة السبع، هذا الأسبوع_ إنّ دعم أوكرانيا سيتطلّب ”مثابرةً لأنّنا ما زلنا بعيدين“ عن حصول مفاوضات سلام بين كييف وموسكو.

من جهته، حذّر الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ من أنّ الحرب في أوكرانيا قد تستمرّ ”سنوات“.

أمّا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يُخاطِب قادة مجموعة السبع الاثنين عبر الفيديو، فسيُطالب مجدَّدًا بإرسال أسلحة ثقيلة إلى بلاده بعد سيطرة الروس على سيفيرودونيتسك (شرق).

ويريد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يُظهِر لحلفائِه أنّ مقارعة روسيا والتصدّي للصين هدفان متكاملان وغيرُ متعارِضَيْن، حسب ما قال منسّق التواصل الإستراتيجي في البيت الأبيض جون كيربي.