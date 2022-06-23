اتحاد الغرف السعودية ينفي فرض رسوم على صادرات الكويت

نفى عجلان العجلان رئيس اتحاد الغرف السعودية صحة المعلومات المتداولة حول فرض السعودية رسومًا جمركية على بضائع الكويت وصادراتها الداخلة إلى المملكة.

وقال العجلان في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، لا أعتقد أن ذلك صحيحا حسب معلوماتي، بل ”إن العلاقات التجارية بين السعودية والكويت رائعة، والمنتجات الكويتية تجد كل الترحيب“.

وأضاف: ”قد نجد بعض التفسيرات المختلفة، ولكننا على تواصل مستمر سواء في اتحاد الغرف السعودية أو بين وزيري المالية بين البلدين اللذين يلتقيان بشكل مستمر“.

وأكد أن الصادرات الكويتية هي صادرات سعودية ”ولا أعتقد أن عليها أي قيود لا هي ولا غيرها من سلع دول الخليج“.

وكانت جريدة الجريدة الكويتية قد أشارت إلى فرض السعودية رسومًا جمركية على بضائع الكويت وصادراتها الداخلة إلى المملكة.

وذكرت أن الجهات الكويتية المعنية بالقطاع الصناعي، عقدت عدة اجتماعات تبنتها وزارة المالية؛ لبحث تلك الإجراءات.