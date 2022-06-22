"آزوف كونكورد" التركية.. أول سفينة أجنبية تغادر ميناء ماريوبول

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

غادرت سفينة تجارية تركية الأربعاء، ميناء ماريوبول الأوكراني بعد محادثات بين الوفديْن التركي والروسي في موسكو بشأن الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية بسبب الحصار الروسي، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وقالت الوزارة في بيان إنه ”بعد بضع ساعات فقط على نهاية الاجتماع الطويل، غادرت سفينة الشحن التركية (آزوف كونكورد) التي كانت تنتظر منذ أيام، الميناء الأوكراني“.

وأكدت أنها ”أول سفينة أجنبية تغادر ميناء ماريوبول“ الذي استولى عليه الروس في أيار/مايو الماضي.

وقالت أنقرة إن اجتماعا رباعيا يضم ممثلين عن الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا سيعقد في ”الأسابيع المقبلة“ في تركيا بهدف تنظيم نقل الحبوب في البحر الأسود.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال الإثنين، إن ”مفاوضات صعبة“ تجري حول الموانئ الأوكرانية التي لا يمكن تصدير ملايين الأطنان من الحبوب منها بسبب الحصار الذي يفرضه الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وتتفاوض الأمم المتحدة من دون نتيجة منذ أسابيع مع موسكو وكييف وأنقرة حول ضمانات لاستخدام البحر الأسود للسفن المدنية، وهو اتفاق من شأنه أن يسمح للحبوب بمغادرة أوكرانيا بأمان والأسمدة التي تنتجها روسيا للعودة إلى السوق الدولية.

وإذا تم التوصل إلى اتفاق فسيؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والتخفيف من أزمة الغذاء العالمية التي تتفاقم بسبب الغزو الروسي.