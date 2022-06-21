ضمن مساعيه لكبح التضخم.. بايدن يعتزم التحدث مع شي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أنه يعتزم التحدث مع نظيره الصيني شي جينبينغ فيما يدرس احتمال رفع بعض الرسوم الجمركية المفروضة على بكين في محاولة لتخفيف التضخم في الولايات المتحدة.

وقال بايدن للصحفيين: ”أخطط لإجراء محادثة مع الرئيس شي، ولم نحدد موعدًا بعد“.

وكانت المحادثة الأخيرة بين الرئيسين، في 18 آذار/مارس، عندما حذّر بايدن شي من مساعدة روسيا في غزوها لأوكرانيا.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في 2018، رسومًا جمركية عقابية على منتجات صينية تمثل ما يعادل 350 مليار دولار من الواردات الأمريكية السنوية، مستنكرة ممارسات بكين التجارية ”غير العادلة“ التي أدت وفقها إلى عجز هائل في ميزان المبادلات الثنائية.

وحظي ذلك الإجراء بشعبية على الصعيد السياسي، لكن مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في 40 عامًا، يسعى بايدن لإيجاد طرق لتخفيف الأعباء المؤدية إلى ارتفاع الأسعار من خلال خفض تكاليف الاستيراد، فيما قال إن رفع بعض الرسوم الجمركية قيد الدرس.

ووزيرة الخزانة جانيت يلين هي من بين المسؤولين الذين يقولون إن تخفيف الرسوم الجمركية قد يساهم بكبح التضخم.

ويرجّح أن تُجرى المحادثة بين بايدن وشي قريبًا، وذلك يعود جزئيًا إلى أن مفاعيل الرسوم الجمركية تنتهي في تموز/يوليو ما لم تجدد.