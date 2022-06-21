في سابقة بالولايات المتحدة.. بايدن يعيّن أميرندية أمينة للخزانة

عيّن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، زعيمة قبيلة موهيغان الأميرندية (سكان أمريكا الأصليين) ماريلين ماليربا أمينة للخزانة، في سابقة في تاريخ هذه الإدارة المسؤولة عن سكّ العملات المعدنية، وطباعة الأوراق النقدية في البلاد.

وبالإضافة إلى إشرافه على سك العملات، فإن أمين الخزانة في الولايات المتحدة مسؤول أيضًا عن فورت نوكس، الحصن الواقع في ولاية كنتاكي والمخزن فيه ما يقرب من نصف احتياطات الذهب الأمريكية، أي حوالي ألفي طن من الذهب.

ومنصب أمين الخزانة الأمريكية كان من أوائل المناصب الحكومية التي لم تعد حكرًا على الرجال في الولايات المتّحدة، بل تقلّدته نساء من إتنيات مختلفة.

ومنذ 1949 حين أصبحت جورجيا نيس كلارك أول أمينة للخزانة بقرار من الرئيس في حينه هاري ترومان، بات تعيين امرأة في هذا المنصب أمرًا اعتياديًا.

وفي 1971، أصبحت رومانا أكوستا بانيويلوس أول امرأة من أصل إسباني تشغل هذا المنصب، وفي 1977 أصبحت آزي تايلور مورتون أول امرأة سوداء تعيّن أمينة للخزانة.

والثلاثاء، أصدرت قبيلة موهيغان بيانًا وصفت فيه تعيين ماليربا بأنه قرار ”تاريخي“.

وتتزعم ماليربا قبيلتها منذ 2010.

وتضم قبيلة موهيغان حوالي 2200 فرد، يقيم معظمهم في ولاية كونيتيكت (شمال شرق).

ونقل بيان القبيلة عن ماليربا قولها إنها ”تشرفت“ بهذا التعيين.

وأضافت: ”من المهم بشكل خاص أن يحترم صوت الأمريكيين الأصليين، وهذا التعيين يؤكد التزام الحكومة في هذا الاتجاه“.

وفي تعريف لزعيمتها، تقول قبيلة موهيغان، إنها أول رئيسة في تاريخ القبيلة الحديث، فهي تسير على خطى العديد من النماذج النسائية القوية عبر تاريخ موهيغان، بما في ذلك والدتها لوريتا روبرغ.

وشغلت ماريلين منصب رئيسة المجلس القبلي، وعملت في الحكومة القبلية كمديرة تنفيذية للصحة والخدمات الإنسانية.

وقبل عملها في Mohegan Tribe، كانت لين لديها مهنة طويلة كممرضة مسجلة في نهاية المطاف كمديرة لأمراض القلب وخدمات الرئة في مستشفى ميموريال.

وحصلت على الدكتوراة في ممارسة التمريض في جامعة ييل، كما حصلت على درجة الدكتوراة الفخرية في العلوم من جامعة ولاية كناتيكيت الشرقية، ودرجة الدكتوراة الفخرية في الآداب الإنسانية من جامعة سانت جوزيف في ويست هارتفورد، كونيكتيكت.

وحصلت على درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة كونيتيكت، وبكالوريوس العلوم في التمريض من كلية سانت جوزيف.

وتشغل منصب وصي بنك تشيلسي غروتون، وعضو مجلس إدارة مؤسسة المجتمع في ولاية كونيتيكت الشرقية، وعضو اللجنة الاستشارية لرئيس الجامعة لبرنامج الأمريكيين الأصليين في جامعة هارفارد.