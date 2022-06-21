اتفاق إماراتي إسرائيلي بشأن تمويل مشروع صحي ضخم في غانا

وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الإماراتية، ومؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية، اتفاقية تعاون لتقديم ضمانات لتمويل مشروع صحي بقيمة 540 مليون درهم (147 مليون دولار) في غانا.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، تتعلق اتفاقية التعاون بـ“تقديم ضمانات للبنك الممول لمشروع الرعاية الصحية الغاني الذي تبلغ قيمته 540 مليون درهم، ويتضمن بناء أربعة مستشفيات وأول مرفق تخزين طبي مركزي في جمهورية غانا“.

ويتعلق المشروع ببناء مستشفى إقليمي عام جديد في ”تيما“، أكبر مدينة ساحلية في غانا، ومرفق جديد من المستوى الأول في ”نكروزانا“ مع خدمات متخصصة، ومركز للحوادث والطوارئ لزيادة الخدمات داخل مستشفى قائم في ”دورما“، ومتجر طبي معاد تطويره وورشة عمل ميكانيكية في ”أكرا“.

وكانت وزارة الصحة الغانية، أوكلت لشركة ”التنمية والبناء المحدودة“ -وهي شركة هندسية وإنشائية رائدة في إسرائيل ولها مقر في دولة الإمارات- مهمة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 406 مليون درهم (110 ملايين دولار) مما سيعزز توفير سهولة الوصول إلى المرافق الطبية المتقدمة لآلاف من المواطنين الغانيين“.

وبموجب الاتفاقية، ”ستضمن الاتحاد لائتمان الصادرات بالاشتراك مع مؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية، التسهيلات المالية التي يقدمها بنك الخصم الإسرائيلي إلى وزارة المالية في غانا، والتي ستدفع لشركة التنمية والبناء المحدودة لبناء المستشفيات“.

وستوفر ”الاتحاد لائتمان الصادرات“ تغطية إعادة التأمين لمؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية مقابل 185 مليون درهم (50 مليون دولار)، وهو ما يمثل 49% من المرحلة الثانية من المشروع.

وتعد هذه الاتفاقية أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص بين دولة الإمارات وإسرائيل، منذ توقيع اتفاق السلام في 2020، بحسب ”وام“ التي وصفت هذه الخطوة بـ“التاريخية“.

ووقع الاتفاقية كل من ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ونسيم بن إيلي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية.

وأقيم حفل التوقيع، الذي نظمه بنك الخصم الإسرائيلي، في 19 حزيران/ يونيو في تل أبيب، بحضور فريدريك مينتا-أجيمانج نائب رئيس بعثة جمهورية غانا لدى إسرائيل، وآرثر إسحاق بنجامين رئيس قسم الخزانة المالية وإدارة الدين في وزارة المالية في غانا.

وأشارت ”وام“، إلى أن هذه الاتفاقية ”تجمع بين وكالتي ائتمان الصادرات في كل من الإمارات وإسرائيل، ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والهندسة في غانا، وشركة متخصصة في إنشاءات الرعاية الصحية، وبنك تجاري“.

ولفتت إلى أن هذه الاتفاقية ”تمهد الطريق لمزيد من الشراكات الاقتصادية والتجارية، وخصوصا أن الدولتين أبرمتا، في وقت سابق، اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة الهادفة إلى مضاعفة التجارة والاستثمار بينهما“.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات، إن ”الاتفاق المبرم بين الاتحاد لائتمان الصادرات ومؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية سيفتح آفاقا جديدة للتعاون البناء“.

وأضاف: ”كما سيطلق العنان لفرص تجارية واستثمارية جديدة لمجتمع الأعمال في الدولتين في جميع أنحاء العالم، وخصوصا ما يتعلق بالتجارة البينية غير النفطية التي تخطت في الربع الأول من عام 2022 حاجز المليار دولار“.

من جانبه، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إن ”تعاون دولة الإمارات مع إسرائيل يعكس الهدف المشترك لكلا البلدين المتمثل في تحسين جودة حياة الناس في جميع أنحاء العالم من خلال تزويدهم بمرافق رعاية صحية أفضل وذلك عبر تمويل المشاريع بدعم من وكالات ائتمان الصادرات الدولية“.

بدوره، قال نسيم بن إيلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية: ”يعد هذا التعاون مشروعا مهما لكلا البلدين للعمل معا على تحسين قطاع الرعاية الصحية في غانا، ونتطلع إلى المزيد من المشاريع المشتركة مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في المستقبل القريب“.