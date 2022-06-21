آخرها 14 اتفاقية بـ7.7 مليار دولار.. السعودية تقود الاستثمارات الخليجية في مصر

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين الجانبين المصري والسعودي بقيمة 7.7 مليار دولار في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المُتجددة.

وحسب وزيرين في الحكومة السعودية وعدد من رجال الأعمال السعوديين، فإن الاتفاقيات التي وقعت بين الشركات السعودية والحكومة والقطاع الخاص المصري الثلاثاء، جاءت بغرض زيادة أواصر التعاون المشترك ودعم اقتصاد القاهرة الذي تأثر بشدة جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال وزير التجارة والصناعة السعودي، ماجد القصبي على هامش توقيع اتفاقية الشراكة، لـ“إرم نيوز“، إن ”ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر مستثمري بلاده بسرعة تكثيف التعاون الاستثماري مع مصر في جميع المجالات لرفع جزء من الأعباء التي تكبدتها جراء الأزمات العالمية“.

وأوضح أن“ إجمالي القيمة الاستثمارية للاتفاقيات بلغ 7.7 مليار دولار، ومن المزمع أن تبدأ الشركات من كلا الجانبين في تنفيذ خطتها الاستثمارية قريبًا، على أن يبدأ التشغيل والإنتاج بحد أقصى خلال عام ونصف بالنسبة للقطاعات الإنتاجية“.

وأشار إلى أن ”مصر تعيش عهدا غير مسبوق من حيث البيئة الاستثمارية، ما أدى إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 14.5 مليار دولار سنويًا“.

قطاعات واعدة

من ناحيته، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح لـ“إرم نيوز“ إن ”المملكة تمد يد العون لجميع الدول العربية، نظرًا لكونها قوة استثمارية كبيرة والأكثر تأثيرًا في المنطقة العربية، بالتالي تنشيط الحركة الاستثمارية مع مصر يعد مساندة للاقتصاد المصري من قبل المملكة“.

وحول أبرز القطاعات الواعدة للاستثمار، أضاف أن ”قطاع الطاقة والبترول في مصر مؤهلين لتحقيق طفرة كبيرة، ويرغب المستثمرون السعوديون الدخول فيهما“، فيما قدر حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 110 مليار ريال سعودي، داعيا شركات العقارات المصرية إلى ”المساهمة في المشروعات التي تنفذها السعودية خلال الفترة الحالية“، متعهدًا ”بتقديم حوافز للشركات الراغبة“.

وحول المشكلات التي تواجه الشركات السعودية بمصر، أفاد الفالح بأن ”مجلس الوزراء المصري شكل لجنة لحصر المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية، ومن المتوقع أن يشهد الأمر مزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة“.

في السياق، قال المهندس عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة إتحاد الغرف التجارية السعودية لـ ”إرم نيوز“، إن ”مصر أبدت استعدادها لإزالة أي تحديات أمام الاستثمارات السعودية خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي يبشر بتدفق استثماري غير مسبوق من قبل دول الخليج وبالأخص السعودية“.

وحول أسباب تحويل المستثمرين السعوديين دفة الاستثمار للسوق المصري حاليًا، أردف العجلان أن ”المملكة ترغب بتحقيق التكامل الاقتصادي في جل القطاعات الاستثمارية مع مصر سواء في البنية التحتية أو القطاع الصناعي وقطاع العقارات“.

وتستهدف مجموعة عجلان وإخوانه، ضخ نحو 5 مليارات دولار في السوق المصري خلال الفترة المقبلة وذلك في قطاعات مختلفة أبرزها البنية التحتية ومجالات المنتجات البترولية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المستشار محمد عبد الوهاب، إن ”الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم تُمثل نقلة نوعية في العلاقات الاستثمارية بين البلدين ليس فقط من ناحية القيمة المادية، ولكن من حيث القيمة المُضافة لاقتصاد البلدين“.

ووعد عبدالوهاب بمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، إضافة إلى تقديم مختلف التسهيلات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضي، وسيتم مد المستثمرين السعوديين بالمعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية الجديدة المُتاحة على خريطة مصر الاستثمارية التي تضُم أكثر من 2700 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.