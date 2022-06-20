موسكو: ارتفاع أسعار الحبوب ناجم عن إجراءات "مدمرة" اتخذها الغرب

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قالت روسيا اليوم الإثنين، إن ارتفاع أسعار الحبوب الذي يثير مخاوف من حدوث أزمة غذاء عالمية، أتى نتيجة إجراءات ”مدمرة“ اتخذها الغرب، وليس ناجما عن حظر موسكو الصادرات من أوكرانيا.

وكتبت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام ”في ما يتعلق باحتمال حدوث مجاعة، يتجه عدد متزايد من الخبراء نحو سيناريو متشائم (…) وهذا ناجم عن الأنظمة الغربية التي تعمل كمحرض ومدمر“.

وأوضحت أن الغرب ارتكب ”أخطاء منهجية“ في تخطيط سياسته الزراعية وتسبب في حدوث تضخم عالمي مع آليات مالية ونقدية تنطوي ”على قصر نظر“ وضعت خلال فترة الجائحة.

وأضافت زاخاروفا، أن ارتفاع الأسعار هو أيضا نتيجة سياسة ”غير مدروسة“ للتحول في مجال الطاقة من جانب البلدان الأوروبية والأميركية الشمالية ”خاصة فرض استخدام الوقود الحيوي“.

وأشارت زاخاروفا إلى ما أسمتها ”القيود غير القانونية“ الغربية التي فرضت بعد هجوم الكرملين في أوكرانيا والتي أدت إلى اضطرابات الخدمات اللوجستية والمالية الروسية، خاصة بالنسبة إلى تصدير الحبوب.