المجر تعرض طريقا محتملا لصادرات الحبوب الأوكرانية

قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الإثنين، إن بلاده عرضت استخدام أراضيها كطريق محتمل لصادرات الحبوب الأوكرانية؛ بسبب تعطل الطرق المعتادة عبر البحر الأسود الناتج عن الغزو الروسي.

وأوكرانيا مصدّر عالمي رئيسي في العادة للحبوب والزيوت النباتية، لكن صادراتها هبطت بشدة منذ الغزو الروسي في الـ24 من شهر فبراير/شباط الماضي؛ بسبب حصار روسي لموانئها على البحر الأسود، وتحاول كييف التصدير عبر طرق برية والنقل النهري والسكك الحديدية.

وقال سيارتو: ”عرضنا السماح بالمرور في أراضي المجر، وعلاوة على ذلك تسهيل مرور أي شحنات غذائية متجهة من أوكرانيا إلى أجزاء مختلفة في العالم، وبشكل رئيسي شمال أفريقيا والشرق الأوسط“.

ولم يذكر سيارتو، الذي قدم المقترح خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، تفاصيل عن حجم الحبوب التي يمكن لأوكرانيا أن تصدرها عبر المجر، لكنه قال إن مركزين لوجستيين على حدودها الشرقية يمكن استخدامهما لتخفيف التكدس.

وأضاف وزير الخارجية المجري قائلًا: ”في حال تصدير أي نوع من الحبوب أو المحاصيل الأخرى من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا عبر المجر، فإن ذلك قد يحدث بسرعة.“

ويعتبر ”الوصول بالسكة الحديد إلى موانئ في جنوب شرق أوروبا سريعا من المجر“.

وقال سيارتو إن بلاده عرضت أيضا قدرات لوجستية لنقل الحبوب الأوكرانية.

وأضاف الوزير أن بودابست، التي شقت صف الاتحاد الأوروبي في شهر أبريل/نيسان الماضي، لتلبية مطلب من الكرملين للدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي، لا تتوقع أي عرقلة في إمدادات الغاز الروسي إلى المجر.