"موديز" تغلق مكتبها في موسكو نهاية الشهر وتنقل موظفين إلى دبي

نقلت وكالة ”رويترز“ عن مصادر قولها إن وكالة التصنيف الائتماني ”موديز“ ستغلق مكتبها رسميا في العاصمة الروسية موسكو في نهاية شهر حزيران/يونيو الجاري، مع إنهاء عمل موظفين أو نقلهم إلى مكان آخر.

ودفعت العقوبات الغربية وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا، موديز وستاندرد اند بورز جلوبال وفيتش، إلى وقف عملياتها في روسيا وسحب تصنيفاتها لديون البلاد السيادية وللشركات.

وقال مصدران مطلعان على خطط وكالة ”موديز“، إن من المقرر الآن إغلاق مكتبها في موسكو في الـ30 من شهر يونيو/حزيران الجاري، ما يعني أنه لن يكون لها وجود في البلاد التي كان يُرجح في السابق أن تكون سوقا مربحا لوكالات التصنيف.

وأحجم متحدث باسم ”موديز“ عن التعليق على إغلاق المكتب، لكنه قال إن الوكالة ”ستواصل تقديم الأبحاث والتقارير حول الأثر الائتماني والاقتصادي الأوسع الناجم عن غزو أوكرانيا“.

غير أن إصدار تلك الأبحاث والتقارير سيتم من دول أخرى، وقال المصدران اللذان تحدثا إلى ”رويترز“، إن بعض موظفي موسكو سينتقلون إلى أماكن مثل دبي حيث أسست موديز، مثل ستاندرد اند بورز وفيتش، مكتبا كبيرا في السنوات الماضية.

وأضاف أحد المصدرين، أن الموظفين غير القادرين على الانتقال سيتقاضون رواتبهم حتى نهاية العام.