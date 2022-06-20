تواصل الاحتجاجات في عدن بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتردي الخدمات

تتواصل الاحتجاجات الشعبية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي، تنديدًا بارتفاع أسعار الوقود واستمرار تردّي الخدمات، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية.

وقال شهود عيان لـ“إرم نيوز“، إن المحتجين الغاضبين في مدينة البريقة، غرب عدن، أغلقوا مساء الإثنين، الطريق المؤدي إلى ميناء الزيت المخصص لاستقبال سفن الوقود، ومنعوا دخول الناقلات النفطية البرّية إليه، وأوقفوا خروجها منه.

وقد أكدت مصادر محلية أن المحتجين أغلقوا طريق ميناء الزيت ومنعوا وصول الناقلات النفطية إليه أو خروجها منه، على الرغم من محاولة قوات أمنية فتح الطريق.

وحسب المصادر، فإن المحتجين توعدوا بإغلاق الطريق المؤدي إلى ميناء الزيت يوم غد بشكل كلي، في حال عدم التفات الجهات الحكومية إلى مطالبهم والتراجع عن الزيادة السعرية في قيمة مادة البترول، التي ستعكس زيادة في أسعار جميع المواد الغذائية والاستهلاكية.

وأعلنت شركة النفط اليمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الأحد، عدم وجود زيادة في أسعار المشتقات النفطية.

وقالت، في بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنها مونت محطات الوقود التابعة للشركة (الحكومية) بكمية نصف مليون لتر من مادة البنزين، على أن يتم بيع اللتر الواحد بمبلغ 990 ريالا، وبواقع 19800 ريال، للصفيحة بسعة عشرين لترًا.

وأعربت عن أسفها لانتشار ما أسمتها بـ“بعض الشائعات المغرضة عبر وسائل التواصل الاجتماعية من قبل جهات تحاول تأليب الشارع ضد الشركة من خلال تزويده بأخبار مغلوطه لا أساس لها من الصحة، توحي بوجود زيادة في أسعار المشتقات النفطية، مستغلة تلك الجهات وللأسف الشديد الحالة المعيشية الصعبة التي يكابدها المواطن والبلد عموما“، على حد تعبيرها.

وذكرت مصادر محلية، لـ“إرم نيوز“، أن قطع الطريق الرئيس في المدينة، استمر لساعات، بعد أن أغلقه المتظاهرون بإطارات السيارات التالفة والأحجار وأغصان الأشجار، ما أدى إلى تراكم عشرات السيارات ووقف حركة السير، وتسبب في تعطل أعمال بعض الدوائر الحكومية في مديرية صيرة.

وردد المحتجون هتافات تدعو الجهات الحكومية إلى الغاء الارتفاع الأخير في أسعار المشتقات النفطية، وإجراء إصلاحات ملموسة في الوضع المعيشي وفي القطاع الخدمي، خاصة في خدمة الكهرباء التي تغيب عن المدينة الحارّة لأكثر من 15 ساعة يوميًا.

وارتفعت أسعار الوقود التجاري في عدن، خلال اليومين الماضيين، إلى 25800 ريال يمني، مقابل صفيحة البنزين بسعة 20 لترًا، ما ضاعف من حجم المعاناة الاقتصادية التي يعيشها اليمنيون.

ومن جهته، وجه رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور، معين عبدالملك الإثنين، وزيري المالية والنفط والمعادن، والجهات ذات العلاقة، باستكمال مراجعة وإقرار بنود الاتفاقية بين الحكومة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وإتمام إجراءات التوقيع مع السعودية، ”والبدء العاجل في تطبيق الاتفاقية وبصورة تضمن توفير المشتقات النفطية بشكل عاجل وتأمين احتياجات الأسواق المحلية وتضمن استقرارها“، وفقا لقوله.