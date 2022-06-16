"دوغ كوين".. أزمة جديدة قد تكلف إيلون ماسك 258 مليار دولار

رفع مستثمر في العملة الإلكترونية ”دوغ كوين“ يوم الخميس، دعوى قضائية ضد إيلون ماسك، يطالبه فيها بتعويض قدره 258 مليار دولار، متهما إياه بالتورط في صورة غير قانونية من صور الاستثمار، تُعرف باسم المخطط الهرمي، لدعم العملة المشفرة.

وفي شكوى رُفعت في محكمة اتحادية في مانهاتن، وجه المدعي كيث جونسون، اتهاما لماسك وشركتي تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية، و“سبيس إكس“ للسياحة الفضائية، بالابتزاز عبر الترويج لـ“دوغ كوين“ ورفع سعرها، قبل ترك السعر ينخفض فيما بعد.

وماسك هو الرئيس التنفيذي لكل من ”تسلا“ و“سبيس إكس“.

وجاء في الشكوى ”كان المتهمون يعلمون منذ عام 2019 أن دوغ كوين ليس لها قيمة ورغم ذلك قاموا بالترويج لها للتربح من تداولها“.

وأضافت ”استخدم ماسك مركزه كأغنى رجل في العالم لإدارة دوغ كوين والمضاربة عليها في مخطط هرمي (غير قانوني) لجني الأرباح والتسلية“.

وأُدرجت في الشكوى أيضا تعليقات من وارين بافيت، وبيل غيتس، وآخرين يشككون في قيمة العملة المشفرة.

وذكرت وكالة ”رويترز“ أن ”تسلا وسبيس إكس ومحامو ماسك، لم يردوا بعد على طلبات للتعليق، كما لم يرد محامي جونسون على طلبات للتعليق بشأن الأدلة المحددة التي يملكها موكله أو يتوقع الحصول عليها والتي تثبت أن دوغ كوين لا قيمة لها وأن المدعى عليهم أداروا مخططا هرميا في استثمار غير قانوني“.

ويطلب جونسون تعويضات بقيمة 86 مليار دولار، وهو مقدار الانخفاض في القيمة السوقية للعملة المشفرة منذ أيار/ مايو 2021، ويريد مضاعفتها لثلاثة أمثال.

كما يريد منع ماسك وشركاته من الترويج لـ“دوغ كوين“ مع إعلان من القاضي بأن تداولها مقامرة بموجب القانون الاتحادي وقانون نيويورك.

وقالت تسلا في شباط/ فبراير 2021 إنها اشترت بما قيمته 1.5 مليار دولار من عملة بتكوين المشفرة وقبلتها لفترة قصيرة ثمنا لمركباتها.

كما أعلنت ”سبيس إكس“ العام الماضي أنها ستقبل الدفع بعملة دوغ كوين المشفرة في إحدى مهماتها على سطح القمر.

وقال ماسك على تويتر في نيسان/ أبريل 2021، إن سبيس إكس ستضع ”دوغ كوين حرفيا على سطح القمر“.

وحولت تغريدات ماسك، هذه العملة الرقمية، التي كانت غامضة في السابق وبدأت على شكل مزحة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حلم للمضاربين.

وتم تداول دوغ كوين عند نحو 5.8 سنت يوم الخميس، بانخفاض عن ذروة 74 سنتا بلغتها في أيار/ مايو 2021.