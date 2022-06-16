زعيم انفصالي موال لروسيا: شحنات حبوب ومعادن ستغادر ميناء ماريوبول قريبا

قال زعيم انفصالي موال لروسيا لوكالة ”إنترفاكس“ للأنباء إن سفنا محملة بالحبوب والمعادن ستغادر ميناء ماريوبول المطل على بحر آزوف قريبا، ومن المحتمل أن تتجه الشحنات إلى الشرق الأوسط، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وتخضع مدينة ماريوبول الواقعة على ساحل أوكرانيا الجنوبي لسيطرة القوات الروسية والانفصاليين.

وقال دينيس بوشلين، زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، إن الخطط تهدف إلى أن يتعامل الميناء مع نحو مليون طن من الشحنات بحلول نهاية العام.

ونقلت ”إنترفاكس“ عن بوشلين قوله: ”فيما يتعلق بالصادرات، ستكون معادن، وبعد ذلك بقليل من الحبوب“.

وعلى وقع الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا واشتداد أزمة الغذاء العالمية، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق، أن ”الغرب يعتزم بناء صوامع على الحدود الأوكرانية لتسهيل تصدير الحبوب العالقة في موانئ البحر الأسود بسبب الحصار الروسي“.

جاء هذا الإعلان، بعد تأكيد الحكومة الأوكرانية أخيرًا، أن العالم سيواجه نقصًا في القمح خلال ثلاثة مواسم مقبلة، بسبب استمرار تداعيات الحرب وحجب المحصول الأوكراني عن الأسواق العالمية؛ ما سيؤدي لارتفاع الأسعار بمعدلات قياسية.

وأعقب تأكيد الحكومة اتهام السفارة الأوكرانية في بيروت لروسيا بسرقة نحو 100 ألف طن من القمح الأوكراني وبيعها إلى سوريا بقيمة تجاوزت 4 ملايين دولار، وهي مزاعم اعتبرها أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي أنها ”ذات مصداقية“.

واعتبرت أوكرانيا على لسان مسؤولين أنها فشلت في إخراج القمح من البلاد، بعد حصار موانئ البحر الأسود من قبل روسيا، عن طريق السكك الحديدية والنقل النهري وتصديرها عبر بولندا ورومانيا، بسبب الصعوبات اللوجستية.

لكن في المقابل، يرى محللون اقتصاديون ومعنيون أن إقبال أمريكا على تلك الخطوة من المرتقب أن يؤدي لاحتكار سوق القمح العالمي، مستندين في ذلك إلى أن تسوية النزاع بين موسكو وكييف أفضل لجميع دول العالم بدلا من إطالة أمد الحرب ببناء صوامع تخزين، غير أن روسيا تقول إن العقوبات الغربية تهدد بإحداث أزمة غذاء عالمية.

ووفق معطيات رسمية تسهم أوكرانيا في توفير 9 % من احتياجات القمح العالمية، وقبل الحرب كانت تصدّر ما يصل إلى ستة ملايين طن شهريا، لكن حصار موانئها البحرية خفض الكمية إلى 300 ألف طن في آذار/ مارس ونحو مليون طن في نيسان/ أبريل.