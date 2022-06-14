تايوان: أي هجوم صيني سيلحق ضررًا بالتجارة العالمية أكبر من حرب أوكرانيا

قال كبير المفاوضين التجاريين لحكومة تايبيه، جون دينغ، اليوم الثلاثاء، إن أي هجوم عسكري صيني على تايوان سيكون له تأثير على تدفقات التجارة العالمية أكبر من الحرب في أوكرانيا، مضيفًا أنه سيؤدي إلى نقص في رقائق أشباه الموصلات.

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا، في شباط/ فبراير، زيادات في أسعار السلع الأولية وحظرًا على تصدير سلع غدائية أساسية، مما يثير مخاوف من مجاعة في الدول الأكثر فقرًا.

وقال دينغ إنه ”إذا شنت الصين هجومًا على تايوان فإن التعطلات المحتملة ستكون أكثر سوءًا“، مشيرًا إلى ”اعتماد العالم على تايوان في الرقائق الإلكترونية المستخدمة في السيارات الكهربائية والهواتف المحولة“.

وأضاف في مقابلة مع ”رويترز“ على هامش اجتماع وزاري مهم لمنظمة التجارة العالمية في جنيف أن ”العرقلة لسلاسل التوريد الدولية، والعرقلة للنظام الاقتصادي الدولي، ولفرص النمو، ستكون أكبر بكثير.“

وتابع: ”سيكون هناك نقص في المعروض حول العالم.“

ولم تعلن حكومة تايبيه عن أي علامات على هجوم وشيك من الصين، لكن تايوان رفعت مستوى التحذير منذ بدأت الحرب في أوكرانيا، مع خشيتها من نوايا بكين.

وتقول الحكومة الصينية إنها تريد ”إعادة توحيد سلمية“ لكنها تحتفظ ”بخيارات أخرى“ بشأن تايوان التي تعتبرها إقليميًا صينيًا.

وتهيمن تايوان على السوق العالمي لإنتاج معظم الرقائق المتقدمة، وبلغت صادراتها 118 مليار دولار، العام الماضي، وفقًا لبياناتها.

وقال دينغ إنه يأمل بخفض الحصة البالغة 40 % من صادراتها التي تذهب إلى الصين.

ويوم الأحد، ذكر رئيس الوزراء التايواني سو تسينغ تشانغ، إن تايوان لا تريد إغلاق الباب أمام الصين ومستعدة للتواصل بنية طيبة ولكن على أساس المساواة ودون فرض شروط سياسية مسبقة.

وتراجعت العلاقات بين تايبه وبكين إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين مع زيادة الضغط السياسي والعسكري من الصين لحمل الجزيرة على قبول سيادتها.

وتقول الصين إن تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي إقليم تابع لها.

وقال وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه، الأحد، في منتدى أمني في سنغافورة إن الحكومة الصينية تسعى إلى ”إعادة التوحيد السلمي“ مع تايوان لكنها تحتفظ ”بخيارات أخرى“.

وقال رئيس الوزراء التايواني: ”مادامت هناك مساواة، ومعاملة بالمثل، وعدم وضع شروط سياسية مسبقة، فنحن على استعداد للتواصل بنية طيبة مع الصين.

وأضاف: ”تايوان لا تريد أن تغلق الباب في وجه الصين، إن الصين هي التي تستخدم وسائل مختلفة لقمع تايوان ومعاملتها بشكل غير منطقي“.