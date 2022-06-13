"موانئ دبي العالمية" تشغل منطقة لوجستية في ميناء جدة السعودي

قالت هيئة ميناء جدة في السعودية، اليوم الإثنين، إن مجموعة موانئ دبي العالمية ستقوم بتشغيل منطقة لوجستية في الميناء، ودعت وسائل الإعلام لحضور توقيع العقد في 19 يونيو/ حزيران.

وجاء في الدعوة إنها ستكون أول منطقة لوجستية لموانئ دبي العالمية في السعودية، بحسب ”رويترز“.

وموانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي هي أحد أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتشغل بالفعل ميناء جدة الإسلامي حيث ستقع المنطقة اللوجستية.

وبحسب موقع الكتروني لموانئ دبي العالمية لميناء جدة الإسلامي، فإن الميناء يمكنه تداول 2.4 مليون حاوية شحن كل عام، وهو وجهة التصدير الرئيسية للمملكة.

وكان الرئيس السنغالي ماكي سال،‭‭ ‬‬وضع في يناير/ كانون الثاني الماضي، حجر الأساس لبناء ميناء في المياه العميقة بتكلفة 1.13 مليار دولار، تقوم بتطويره شركة موانئ دبي العالمية في ندايان، على بعد نحو 50 كيلومترا جنوبي العاصمة داكار.

وقال سال إن موانئ دبي العالمية داكار مشروع مشترك بين شركة الخدمات اللوجستية ومقرها دبي وهيئة ميناء داكار (بي.أيه.دي)، واصفا إياه بأنه أكبر استثمار خاص في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وأضاف الرئيس السنغالي: ”نحن على أهبة الاستعداد لتحول هيكلي في اقتصادنا عبر هذا المشروع الضخم“.

وأعلنت موانئ دبي العالمية إن المرحلة الأولى ستشمل 840 مترا من الرصيف، وقناة بحرية طولها خمسة كيلومترات مصممة لاستيعاب سفن بطول 366 مترا، مع إضافة 410 أمتار في مرحلة ثانية لرصيف الحاويات، وإجراء مزيد من أعمال التجريف للتعامل مع سفن بطول 400 متر.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس شركة موانئ دبي العالمية، إن شركته ستطور وتدير محطة حاويات تبلغ مساحتها 300 هكتار، إضافة إلى تمويل وتصميم البنية التحتية البرية والبحرية.

وقال ابن سليم: ”هذا يمثل مستقبلا أكثر إشراقا؛ لأن هذا الميناء الجديد سيكون سببا في زيادة النمو الاقتصادي والازدهار وفرص العمل“.

وتمكنت ”موانئ دبي العالمية“ من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في مجال التكنولوجيا الرقمية والأتمتة مؤخرا من تعزيز قدراتها اللوجستية جنبا إلى جنب مع الخدمات البحرية وشبكة الموانئ ومحطات الحاويات العالمية لتقديم مجموعة كاملة من حلول سلاسل التوريد الذكية والمتكاملة.