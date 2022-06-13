مسؤول فلسطيني يؤكد تراجع الاتحاد الأوروبي عن شروطه بشأن الدعم المالي

أكد عبد الإله الأتيرة، مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي تراجع عن شروطه بشأن استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، المتوقف منذ نحو العامين.

ومن المقرر أن يصوت الاتحاد الأوروبي، الإثنين، على الموازنة الخاصة بتقديم المساعدات للفلسطينيين، والتي تقدر بنحو 300 مليون يورو، وفق ما أعلن مسؤولون فلسطينيون.

وقال الأتيرة لـ ”إرم نيوز“، إن ”الأوروبيين قرروا ألا يكون هناك أي شروط على تقديم الدعم المالي لخزينة السلطة الفلسطينية“.

وأشار الأتيرة، إلى أن ”الخلاف مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية كان على ثلاث قضايا رئيسة، الأولى المنهاج الفلسطيني والمطالبات بتغييره، بعد خضوع بعض الدول الأوروبية للابتزاز الإسرائيلي في هذا الجانب“.

أما القضية الثانية، وفق المستشار الفلسطيني، فتتمثل في ”رواتب عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، والتي تريد إسرائيل من خلال الضغط على الأوروبيين تحوليها لقضية اجتماعية“.

وتابع الأتيرة: ”القضية الثالثة تتعلق برواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، حيث يعارض الاتحاد الأوروبي صرف رواتب لهم ويطالب بإحالتهم إلى التقاعد“، مشددا على أن الحكومة الفلسطينية رفضت التنازل في أي قضية من القضايا الثلاث.

وتمنع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الموظفين الحكوميين من العمل، حيث استبدلتهم بموظفين تابعين لها، في حين تصرف الحكومة الفلسطينية الرواتب لموظفيها بشكل شهري.

وأضاف الأتيرة: ”علاقتنا جيدة سياسيا مع أوروبا، وعلى الرغم من تمسك إحدى دول الاتحاد بموقفها؛ إلا أنه من المرجح أن يتم الموافقة على استئناف الدعم المالي الأوروبي للفلسطينيين“، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من هذا الدعم يذهب للمشاريع التنموية.

والأحد، قال استيفان سلامة، مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، إن ”الاتحاد الأوروبي سيصوت الإثنين على تقديم المساعدات لفلسطين دون أي شروط“.

وأوضح سلامة، لإذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية، أن ”التصويت سيكون منسجما مع الموقف الفلسطيني الثابت ضد فرض أي شروط سياسية خاصة فيما يتعلق بالمنهاج التعليمي“، متابعا: ”هذا التصويت سيعمل على حل الكثير من القضايا المتعلقة بالدعم الأوروبي“.

وبحسب سلامة، فإن الاتحاد الأوروبي يقدم نحو 300 مليون يورو سنويا للفلسطينيين، منها 85 مليونا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، و138 للحكومة الفلسطينية، وما يتبقى يكون لخدمة مشاريع تنموية.