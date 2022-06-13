وزيرة إسبانية: الجزائر أصبحت متحالفة بشكل متزايد مع روسيا

قالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالبينو، اليوم الاثنين، إن قرار الجزائر تعليق معاهدة صداقة ثنائية مع بلادها الأسبوع الماضي لم يكن مفاجِئا، لأن الجزائر تنحاز بشكل متزايد إلى روسيا، وفقا لرويترز.

وأضافت كالبينو، أنها لاحظت تقاربا متزايدا بين الجزائر وروسيا في اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي قبل أسابيع قليلة.

وقالت في مقابلة إذاعية مع راديو كتالونيا، ”رأيت في ذلك الوقت أن الجزائر أصبحت منحازة أكثر فأكثر لروسيا، لذلك فإن (قرار تعليق المعاهدة) لم يفاجئني“.

وكان أثار دخول الاتحاد الأوروبي على خط الأزمة المتصاعدة بين الجزائر وإسبانيا، تساؤلات وتكهنات حول امتدادها إلى دول التكتل.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية، أعربت السبت الماضي، عن استنكارها ورفضها لما سمّتها التصريحات ”المتسرعة“ التي أصدرها الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، حول الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه مدريد.

واعتبر مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي، أن ”قرار الجزائر حظر التعاملات التجارية مع إسبانيا، في أعقاب خلاف دبلوماسي بشأن الصحراء الغربية، ربما يمثل انتهاكا لقانون التجارة في الاتحاد“.

وفي هذا الإطار، قال القيادي في جبهة ”المستقبل“ والرئيس السابق للكتلة البرلمانية للحزب الحاج بلغوثي إن ”الجزائر وصلت إلى مرحلة من الندية في التعاطي مع شركائها، وعلى هؤلاء الشركاء ،خاصة الأوروبيين، أن يعوا هذا جيدا وأن سيادة الجزائر خط أحمر“.

وأضاف بلغوثي، لـ“إرم نيوز“، أن ”الجزائر إذا رأت مصالحها بشكل أو بآخر تضررت أو أنّ دولا بعينها أضرت بتلك المصالح فمن حقها اتخاذ موقف سيادي“.

وأشار إلى أن ”إسبانيا التي كانت تربطها بالجزائر علاقات جيدة بمنطق الاحترام المتبادل للدول وبمصالحها كان عليها أن تعدل عن ممارساتها“.

وذكر أن ”التصعيد ليس من مصلحتها، كما إنه ليس من مصلحتنا، والجزائر ملتزمة بعقودها وتعهداتها“.

واعتبر البرلماني الجزائري السابق أن ”التصعيد الأوروبي له مآرب أخرى لكن الجزائر دولة قوية“.

وتابع ”الأوروبيون يعرفون جيدا وزن الجزائر في المنطقة وموقعها كبوابة لأفريقيا، والأوْلى بهم المحافظة على مصالحهم وبحث أسباب اتخاذ الجزائر لقراراتها السيادية“.

من جانبه، قال رئيس كتلة حركة ”مجتمع السلم“ في البرلمان الجزائري أحمد صادوق، إن ”موقف الاتحاد الأوروبي كان منتظرا باعتبار أن الاصطفاف أصبح أكثر حدّة اليوم وأكثر فرزا عما كان عليه“.

وأكد صادوق لـ“إرم نيوز“، أن ”الاتحاد الأوروبي ما كان عليه أن يكيل بمكيالين، إذ إن القرار الجزائري قرار سيادي وعليه أن ينظر في الخلفيات والمسار، وعليه أن يدفع نحو التمسك بقرارات الشرعية الدولية ويلزم المخالف بالالتزام“.