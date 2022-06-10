تركيا تعلن عن إجراءات لدعم الاقتصاد والأولوية لمكافحة "التضخم"

قالت وزارة الخزانة التركية يوم الجمعة، إن مكافحة التضخم تظل أهم الأولويات في سياساتها للاقتصاد الكلي، بعد أن أعلنت مع مؤسسات حكومية أخرى عن إجراءات لدعم اقتصاد يعاني من ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة لليرة.

وأعلنت الوزارة أنها ”ستصدر سندات محلية مرتبطة بإيرادات الشركات الحكومية لتشجيع الإدخار بالليرة“.

وقالت في بيان إن ”مكافحة التضخم تظل أهم الأولويات. في إطار هذا تتبين أهمية التنسيق بين المؤسسات، وكافة مؤسساتنا تتصرف بتفهم لذلك“.

وأدى الإعلان عن هذه الخطوات إلى تقلب معاملات الليرة، وارتفعت إلى 16.8 مقابل الدولار قبل الإعلان ثم تراجعت إلى 17.3 بعده.

وبحلول (الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش) جرى تداول الليرة عند 17.21 بعد بيان وزارة الخزانة.

وفقدت الليرة 23% منذ بداية العام، إضافة إلى تراجعها 44% في العام الماضي، بسبب سلسلة من عمليات خفض سعر الفائدة التي أجراها البنك المركزي بضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان برغم زيادة التضخم.

وارتفع التضخم بشدة بسبب أزمة الليرة، لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتأتي تقلبات الاقتصاد والسوق بينما يواجه أردوغان انتخابات صعبة في منتصف عام 2023، وتضررت شعبيته بالفعل بسبب الارتفاع الشديد في التضخم، الذي بلغ 73.5% في شهر أيار/مايو الماضي.

وقالت وزارة الخزانة إن ”استخدام الليرة والخطوات الرامية لزيادة جاذبيتها ستستمر دون المساس بقواعد السوق الحرة“.

وتشمل الخطوات الأخرى، قيام هيئة الرقابة على البنوك بتخفيض الحد الأقصى لاستحقاق القروض الاستهلاكية التي تتجاوز 100 ألف ليرة ‭‭)‬‬ 5814دولارا) إلى 12 من 24 شهرا.

كما تعتزم ”تخفيف القيود على حصول المستثمرين الأجانب على الليرة عبر تسهيلات مقايضة العملة“.

والأربعاء الماضي، أعلنت تركيا اعتزامها تقييد الزيادات في الإيجارات عند حد أقصى 25%، لمدة عام حتى تموز/يوليو 2023، في سبيل مكافحة التضخم الكبير.

ونقلت وكالة الأناضول عن وزير العدل التركي بكر بوزداج قوله: ”لفترة عام واحد، ستزيد الإيجارات فقط بحد أقصى 25%.“.

والإيجارات إلى جانب بنزين السيارات والسجائر هي المكونات الأكثر ثقلا في سلة التضخم الرسمية.

والإثنين الماضي، قال أردوغان، إن تركيا ستواصل خفض أسعار الفائدة وليس زيادتها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مهونا من شأن التضخم الكبير، معتبرا أنه ”أحد عدة مشاكل يعاني منها الاقتصاد“.

وتعهد الرئيس التركي، بتعزيز الإنتاج والصادرات والتوظيف عن طريق سياسته غير التقليدية لأسعار الفائدة المنخفضة.

وقد وعد مجددا بفائض في ميزان المعاملات الجارية سيدفع العملة للاستقرار في نهاية المطاف ويهدئ التضخم.

وقال: ”جزء من المشكلة (التضخم) هو أن بعض المواطنين يصرون على الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملات الأجنبية، والجزء الآخر هو المدخلات المستوردة بسبب تزايد الإنتاج““.