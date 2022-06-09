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اقتصاد

صندوق النقد الدولي يعين ممثلا مقيما في لبنان لمواصلة محادثات الإصلاح
تاريخ النشر: 09 يونيو 2022 17:30 GMT
تاريخ التحديث: 09 يونيو 2022 18:10 GMT

صندوق النقد الدولي يعين ممثلا مقيما في لبنان لمواصلة محادثات الإصلاح

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، اليوم الخميس، إن الصندوق عين ممثلا مقيما للبنان. وأضاف رايس الذي لم يحدد من عُين في المنصب، أن صندوق النقد سيواصل

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المصدر: رويترز

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، اليوم الخميس، إن الصندوق عين ممثلا مقيما للبنان.

وأضاف رايس الذي لم يحدد من عُين في المنصب، أن صندوق النقد سيواصل محادثاته بشأن برنامج للإصلاح الاقتصادي مع لبنان.

وتوصل صندوق النقد إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع لبنان بشأن تسهيل مالي مدته أربع سنوات في أبريل/ نيسان.

ولا يزال البرنامج معلقا على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، والتي لا يمكن أن تتم إلا بعد سلسلة من الإصلاحات.

وأشاد نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعادة الشامي، الذي كان يتفاوض مع صندوق النقد، بالقرار ووصفه بأنه ”خطوة جيدة“.

وقال الشامي لرويترز دون أن يؤكد هوية الممثل: ”وافقت الحكومة على الفور عندما طُلب منها ذلك. سيجتمع مع جميع المسؤولين على أساس أسبوعي تقريبا وسيقدم تقريرا لواشنطن“.

وأضاف أن الممثل، الذي سيصل إلى لبنان هذا الشهر، سيقدم أيضا الدعم الفني.

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