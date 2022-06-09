تقرير: العقوبات تقوّض 15 عاما من المكاسب الاقتصادية في روسيا

أفاد تقرير لمعهد التمويل الدولي (آي اف اف)، أن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا تقوّض 15 عاما من التقدم الاقتصادي الروسي وثلاثة عقود من التكامل مع الغرب.

لكن ما زال من الصعب التكهن بتأثير هذه الإجراءات لأنها تتغير باستمرار عبر فرض عقوبات جديدة محتملة من جهة، وصدور رد روسي محتمل من جهة أخرى، لا سيما في قطاع الطاقة، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وقالت الخبيرة الاقتصادية في المعهد إيلينا ريباكوفا في لقاء مع صحافيين، إن ”الحرب قد تكون أكثر كلفة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن العقوبات لا تفضي إلى نتيجة فورية حاسمة“.

وتوقع المعهد انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 15% هذا العام و3% أخرى في 2023.

وقال إن العقوبات المالية، خصوصا الحد من قدرة موسكو على سداد ديونها الخارجية، وارتفاع الأسعار وخروج الشركات الأجنبية من البلاد تؤدي إلى تباطؤ الطلب المحلي، ”مما يجعل التوقعات الاقتصادية قاتمة على الأمد القصير والمتوسط والطويل“.

وأشار معدّو التقرير إلى أن ”بعض أهم العواقب لم تظهر بعد“.

وقالت إيلينا ريباكوفا، إن ”العقوبات تقلب سلاسل قيمتها عالمية“. وهي ترى في ذلك ”تفككًا لثلاثين عاما من الاستثمارات والعلاقات مع أوروبا“.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمعهد كلاي لوري، إن تقييم فاعلية العقوبات المفروضة على روسيا يعتمد على ما تحاول الحكومات تحقيقه.

وأوضح للصحافيين ”إذا كنت تهدف إلى تحقيق نجاح عبر إلحاق الضرر بالاقتصاد (…) فمن المؤكد أن هذه العقوبات سيكون لها تأثير“ وسيتزايد. لكنه أشار إلى أن العقوبات ”لم تثبت في الماضي فاعليتها في تغيير السياسات“.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ، نهاية أيار/ مايو، على تقليص 90% من واردات النفط الروسي بحلول نهاية هذا العام، في أشد عقوبات الاتحاد حتى الآن منذ بدء غزو أوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه ”عملية عسكرية خاصة“.

وستنفذ العقوبات على النفط الخام خلال ستة أشهر، وعلى المنتجات المكررة على مدى ثمانية أشهر. ويستثني الحظر نفط خط الأنابيب من روسيا كامتياز للمجر ودولتين أخريين غير ساحليتين في وسط أوروبا، بحسب ”رويترز“.

كما شملت العقوبات، إقصاء ”سبيربنك“، أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، وذلك في إطار حزمة سادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.