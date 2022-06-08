تركيا تضع حدا أقصى لزيادات الإيجارات بينما يقفز التضخم

تعتزم تركيا تقييد الزيادات في الإيجارات عند حد أقصى 25 %، لمدة عام حتى تموز/ يوليو 2023، حسبما أفادت وكالة الأناضول للأنباء اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تحارب فيه البلاد معدلا سنويا للتضخم يزيد على 70 %، وزيادات غير رسمية في الإيجارات تصل إلى 100 % في بعض المدن.

وسجل التضخم في تركيا أعلى مستوى له منذ عام 1998، عند 73.5 % الشهر الماضي، بسبب زيادات حادة في أسعار الطاقة وسلسلة تخفيضات في أسعار الفائدة من البنك المركزي تماشيا مع خطة اقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان، تعطي أولوية للإنتاج والصادرات والنمو.

ونقلت وكالة الأناضول عن وزير العدل التركي بكر بوزداج قوله: ”لفترة عام واحد، ستزيد الإيجارات فقط بحد أقصى 25 %.“

والإيجارات إلى جانب بنزين السيارات والسجائر هي المكونات الأكثر ثقلا في سلة التضخم الرسمية.

والإثنين الماضي، قال أردوغان، إن تركيا ستواصل خفض أسعار الفائدة وليس زيادتها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مهونا من شأن التضخم الكبير، معتبرا أنه ”أحد عدة مشاكل يعاني منها الاقتصاد“.

وتعهد الرئيس التركي، بتعزيز الإنتاج والصادرات والتوظيف عن طريق سياسته غير التقليدية لأسعار الفائدة المنخفضة.

كما وعد مجددا بفائض في ميزان المعاملات الجارية سيدفع العملة للاستقرار في نهاية المطاف ويهدئ التضخم.

وقال: ”جزء من المشكلة (التضخم) هو أن بعض المواطنين يصرون على الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملات الأجنبية، والجزء الآخر هو المدخلات المستوردة بسبب تزايد الإنتاج“.

وأضاف: ”هذه الحكومة لن تزيد معدلات الفائدة، على العكس نحن سنواصل خفض المعدلات“، وحث الأتراك على الاستفادة من قروض منخفضة الفائدة وعلى الاستثمار.

وأشار أردوغان إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، موضحا: ”إذا لم يكن هناك أي صدام في المنطقة، فإن الناس سيمكنهم الشعور بفوائد ملموسة لبرنامجنا الاقتصادي.. يحدونا الأمل بأننا سنكون في هذه المرحلة في الأشهر القليلة الأولى من العام القادم“.

ودفعت كلمة أردوغان تلك، الليرة التركية للانخفاض بأكثر من واحد في المئة إلى 16.6 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ كانون الأول/ ديسمبر.

واستمرت الليرة في التراجع حتى اليوم الأربعاء، لتسجل 16.93 مقابل الدولار، ليبلغ مجمل خسائرها 22 في المئة هذا العام.

وتراجعت العملة التركية بنسبة 44 بالمئة العام الماضي، وكانت الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة لعدة سنوات متتالية بسبب مخاوف إزاء السياسة الاقتصادية والنقدية في عهد أردوغان.