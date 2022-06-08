استئناف شحنات الحبوب من ميناء أوكراني تحتله روسيا الأسبوع الحالي

نقلت وكالة ”تاس الروسية“ للأنباء عن سلطات محلية قولها ،اليوم الأربعاء، إن شحنات الحبوب سيتم استئنافها هذا الأسبوع من ميناء ”بيرديانسك“ الأوكراني الذي تحتله روسيا والمطل على البحر الأسود، بعد انتهاء أعمال نزع الألغام.

وأوكرانيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للحبوب في العالم، وحملت دول غربية روسيا مسؤولية احتمال حدوث مجاعة عالمية بسبب إغلاقها لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وتنفي موسكو مسؤوليتها عن أزمة الغذاء العالمية وتلقي باللوم على العقوبات الغربية.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو، أعلن يوم الثلاثاء، أن ميناء ”بيرديانسك“ الأوكراني، جرى تطهيره من الألغام ليكون جاهزا لاستئناف شحن الحبوب، وفق ما نقلته ”رويترز“.

وأضاف شويجو، في تصريحات بثها التلفزيون ”تم الانتهاء من إزالة الألغام في بيرديانسك وماريوبول“.

وتعطلت الصادرات الزراعية من جنوب أوكرانيا منذ أن غزت روسيا، الجمهورية السوفيتية السابقة في أواخر فبراير/ شباط؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب عالميا.

وتتهم أوكرانيا، السلطات الروسية بسرقة إمدادات الحبوب الحيوية، وهي مزاعم وصفها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأنها ”ذات مصداقية“.

غير أن الحكومة الروسية تقول إن ”العقوبات الغربية هي التي أفضت إلى هذا الوضع الذي يهدد بإحداث أزمة غذاء عالمية“.

وتعمل الأمم المتحدة على وضع خطط مع كييف وموسكو بشأن كيفية استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، مع احتمال أن تكون تركيا مستعدة لتوفير مرافقين بحريين لضمان مرور آمن خارج البحر الأسود.

وقال وزير الدفاع الروسي، أيضا إن ”القوات المسلحة الروسية أوجدت ”الشروط اللازمة للاستئناف الكامل لحركة السكك الحديدية بين روسيا ودونباس وأوكرانيا وشبه جزيرة القرم“، وبدأت في تسليم البضائع إلى المدن الأوكرانية ماريوبول وبيرديانسك وخيرسون على امتداد 1200 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية التي أعيد فتحها.

وكان إنشاء ما يسمى ”بالممر البري“ بين روسيا وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في 2014، جزءا رئيسا من إستراتيجية روسيا منذ بدء هجومها.

من ناحية أخرى، أفاد شويجو، بأن ”نحو 6489 عسكريا أوكرانيا استسلموا للقوات الروسية“، منذ بدء ما تسميه روسيا ”عمليتها العسكرية الخاصة“، من بينهم 126 في الأيام الـ 5 الماضية.