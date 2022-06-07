وزيرة: الحكومة التونسية تخطط لمراجعة الدعم للمواد الأساسية للخروج من الأزمة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تخطط الحكومة التونسية لمراجعة دعم المواد الأساسية التي تثقل كاهل الموازنة العامة لبلد يمر بأزمة سياسية ومالية، على ما أفاد وزراء.

وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري، اليوم الثلاثاء، للصحافيين، إنه وفي إطار الوضع الاقتصادي الراهن الصعب تشهد تكلفة المواد المدعومة من الدولة ارتفاعا ”باهظا“ ناهز 4,2 مليار دينار (حوالي 1,3 مليار يورو) في العام 2022، مقابل 3,2 مليار دينار في العام 2021 (حوالي مليار يورو).

وأوضحت الوزيرة أن التكلفة ”الباهظة جدا للدولة“ تضاهي تكاليف ميزانية الصحة والتشغيل.

وستتجاوز في تقدير الوزيرة 5 مليارات دينار (1,5 مليار يورو) في العام 2023؛ وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية كالقمح.

ولذلك هناك ”ضرورة للمراجعة التدريجية في دعم المواد الأساسية ولكن دون وجود رغبة في رفعها“، بحسب الوزيرة التي قدمت مع عدد من الوزراء الآخرين، الثلاثاء، برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

بدورها، أكدت وزيرة الصناعة والموانىء نائلة نويرة أن ”التعديل الآلي“ في أسعار المحروقات والكهرباء والغاز سيتواصل.

وأوضح وزير الاقتصاد سمير سعيد أن برنامج الحكومة للإصلاحات الاقتصادية يهدف بالأساس إلى ”خلق ظروف للنمو الاقتصادي“، مؤكدا أن إصلاح الدعم يجب أن ”يراعي القدرة الشرائية للعائلات المعوزة“.

وتأتي قرارات الحكومة التونسية في إطار برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي يشمل عديد القطاعات، وإرساء مخطط تنموي للعام 2023-2025 ”ضروري“ للخروج من الأزمة ”الخانقة“، ويهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة بارتفاع التضخم إلى أكثر من 6%، وبطالة تفوق 18%، مع دين يفوق 100% من الناتج الداخلي الخام.

كما تمر تونس بأزمة سياسية منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في 25 تمّوز/يوليو الفائت، وأقال رئيس الحكومة وجمّد أعمال البرلمان وحلّه في خطوة لاحقة.

وقال سعيّد في وقت سابق إنه من الضروري القيام ”بإصلاحات مؤلمة“ لتجاوز الأزمة، وهذا ما يرفضه ”الاتحاد العام التونسي للشغل“ (المركزية العمالية الأبرز في البلاد).

وجدّدت الحكومة التونسية، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، طلبها قرضا ماليا من صندوق النقد الدولي الذي يشترط مقابل ذلك ”إصلاحات عميقة جدا“.