الدولار عند أعلى مستوياته في 20 عاما أمام الين

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أسبوعين مدعوما بارتفاع عوائد السندات الأمريكية مما دفع الين الياباني إلى أدنى مستوياته في أكثر من 20 عاما أمام الدولار.

ونزل الين إلى 133 مقابل الدولار، وهو مستوى كان من قبل يُلقى الضوء عليه باعتباره مستوى يحتم التدخل، وذلك بعد يوم من تأكيد هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي مجددا على التزامه الكامل بتحفيز نقدي ”قوي“.

والين حساس لفروق الفائدة بين السندات اليابانية والأمريكية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته أمام ست عملات رئيسة منها الين، بما يصل إلى 0.39 % مواصلا ارتفاعه أمس الإثنين الذي بلغ 0.26 % مسجلا أعلى مستوياته منذ 23 أيار / مايو .

واخفض اليورو 0.12 % إلى 1.06825 دولار قبل اجتماع وضع السياسات الخاص بالبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، إذ من المتوقع أن يعلن إنهاء مشتريات السندات مما يمهد الطريق لزيادة سعر الفائدة لأول مرة في 11 عاما في اجتماع تموز / يوليو .

ونزل الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع مسجلا 1.2433 دولار، إذ أقلقت حالة التوتر السياسي التي يمر بها رئيس الوزراء بوريس جونسون المستثمرين.

وفاز جونسون في تصويت على الثقة في وقت متأخر من أمس الإثنين، بأغلبية 211 صوتا مقابل 148، وهو ما يكفي لتجنب الاضطرار إلى الاستقالة على الفور، لكن تمردا أكبر مما كان متوقعا داخل حزبه يتركه في حالة معاناة سياسية ويكافح لاستعادة ثقة زملائه والعامة.

وتراجع اليوان الصيني عن أعلى مستوياته في شهر أمام الدولار متأثرا بارتفاع العملة الأمريكية على نطاق واسع في حين يترقب بعض المستثمرين وتيرة الانتعاش الاقتصادي بعد أن رفعت شنغهاي إجراءات الإغلاق لاحتواء كوفيد-19.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة نزلت بتكوين 5.8 % إلى 29527 دولارا مبددة مكاسبها البالغة 4.89 % أمس الإثنين.

يذكر أن أسعار الذهب استقرت قرب أدنى مستوياتها في أسبوع اليوم الثلاثاء، مع توقع المستثمرين أن تؤدي خطط البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمدة طويلة، مما يرفع بدوره عوائد السندات الأمريكية والدولار.

ولم يشهد سعر الذهب تغيرا يذكر في التعاملات الفورية فسجل 1841.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:01 بتوقيت غرينتش بعد أن تأرجح داخل نطاق محدود لم يتجاوز ثمانية دولارات.

وفي وقت سابق من الجلسة سجل الذهب 1836.10 دولار للأوقية وهو أدنى مستوياته منذ الأول من حزيران/ يونيو. واستقر سعر العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1843.70 دولار للأوقية.