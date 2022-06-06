روسيا تدعو "بريكس" لاتخاذ إجراءات "منسقة" ضد المخاطر الاقتصادية

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الإثنين، إن روسيا التي تعاني من عقوبات غربية، دعت مجموعة ”بريكس“ للاقتصادات الناشئة إلى اتخاذ إجراءات منسقة للتصدي للمخاطر الاقتصادية العالمية.

وأبلغ الوزير سيلوانوف اجتماعا لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول ”بريكس“، أن ”التشديد العالمي للسياسة النقدية، وقيام الغرب بتنفيذ سياسة لم يسبق لها مثيل للعقوبات يثيران مخاطر ركود تضخمي عالمي وأزمة غذاء“.

وتضم مجموعة ”بريكس“، كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وأشار الوزير الروسي سيلوانوف أيضًا، إلى مخاطر أزمة اقتصادية عالمية وسط تقويض للثقة في نظام أسعار الصرف والنظام المالي في العالم.

وفي سياق آخر، أضافت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس الماضي، 71 كيانا جديدا من روسيا وبيلاروسيا إلى قائمتها السوداء التجارية، بما في ذلك مصانع للطائرات وبناء سفن ومعاهد بحثية.

ويأتي ذلك في إطار جهود واشنطن لحرمان الجيش الروسي من التكنولوجيا الأمريكية وعناصر أخرى، ب

حسب ما ذكرت ”رويترز“، في حينها.

وتشمل العقوبات الجديدة 70 شركة روسية وكيانات أخرى مثل الأكاديمية الروسية للعلوم.

وفي المجمل، أضافت وزارة التجارة الأمريكية حتى الآن 322 كيانا إلى قائمتها الاقتصادية السوداء؛ بسبب دعم الجيش الروسي منذ شهر شباط/فبراير الماضي.

وتأتي قيود التصدير ضمن مجموعة من العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، يوم الخميس الماضي، ردا على الحرب الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك عقوبات على المزيد من الأثرياء الروس وأعضاء النخبة في البلاد.

ويواصل الغرب فرض عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا، منذ بدء غزوها أوكرانيا، وراوحت العقوبات بين تجميد الأصول وحظر تصدير منتجات إستراتيجية، مثل أشباه الموصلات إضافة إلى عقوبات مالية.

وترد موسكو في المقابل بفرض عقوبات مضادة، ففي منتصف شهر أيار/مايو الماضي، فرضت روسيا عقوبات على 31 شركة للطاقة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسنغافورة.

وضمت قائمة العقوبات الروسية 31 شركة ينتمي معظمها إلى مجموعة ”غازبروم ألمانيا“ التابعة لعملاق الطاقة الروسي ”غازبروم“، وطالت العقوبات أيضا شركة ”يوروبول غاز“ البولندية المالكة للقسم البولندي من خط أنابيب الغاز ”يامال-أوروبا“.

وشملت العقوبات حظر دخول سفن مرتبطة بهذه الشركات إلى الموانئ الروسية، إضافة إلى منع أي تعامل معها.