أوكرانيا تتهم روسيا بتصدير حبوب "مسروقة" لتركيا ودول أخرى

اتهم سفير أوكرانيا لدى أنقرة الجمعة روسيا بـ“سرقة“ محاصيل حبوب أوكرانية وتصديرها إلى دول عدة بينها تركيا.

وقال فاسيل بودنا إن ”روسيا تسرق الحبوب الأوكرانية بوقاحة وتشحنها إلى الخارج من شبه جزيرة القرم، بما في ذلك إلى تركيا“.

وأضاف في تغريدة على تويتر ”طلبنا مساعدة تركيا لحل المشكلة“.

وكانت أوكرانيا من مصدّري الحبوب الرئيسيين قبل الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.

وعملت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي على المحافظة على توازن دقيق في العلاقة مع كييف وموسكو.

وسلمت تركيا طائرات مسيّرة قتالية إلى أوكرانيا وسعت إلى لعب دور الوسيط في النزاع، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات على روسيا التي تعتمد عليها في مجال الطاقة واستيراد الحبوب.

كما عرضت أنقرة بطلب من الأمم المتحدة المساعدة في تأمين الممرات البحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تركيا الأربعاء لمناقشة القضية.

وقال مسؤول تركي كبير، إن بلاده تتوقع إحراز تقدم في خطة لفتح الطريق أمام صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود عندما يزور وزير الخارجية الروسي تركيا الأسبوع المقبل، مضيفا أن موسكو وكييف تسعيان للتوصل لحل رغم وضعهما لشروط.

وبالرغم من وجود عقبات مثل آليات الدفع والألغام الطافية في البحر الأسود، قال المسؤول إن موسكو قد تتخذ المزيد من الخطوات الإيجابية بعد أن قالت أمس الخميس إنها مستعدة لقبول الخطة.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، توقف تصدير شحنات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، وما زال أكثر من 20 مليون طن من الحبوب مخزنة في الصوامع.

وتسبب الصراع في أزمة غذاء عالمية مع ارتفاع أسعار الحبوب والأسمدة، ما دفع الأمم المتحدة إلى اقتراح خطة لإعادة فتح طرق الشحن من أوديسا وموانئ أوكرانية أخرى.

وتتشارك تركيا الحدود البحرية مع أوكرانيا وروسيا، وقالت إنها مستعدة لتولي دور ضمن ”آلية للمراقبة“ إذا تم التوصل إلى اتفاق. قد يشمل ذلك مرافقة قطع من الأسطول التركي للناقلات المغادرة من أوكرانيا والتي تعبر المضائق التركية.