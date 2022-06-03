لأول مرة.. وحدة عائمة لإنتاج وتخزين الغاز الطبيعي تعبر قناة السويس

أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، اليوم الجمعة، نجاح أول عملية عبور من نوعها في تاريخ القناة لوحدة عائمة لإنتاج وتصنيع وتخزين الغاز الطبيعي المسال ”FPSO“ بعبور الوحدة الأحدث في العالم ENERGEAN POWER ضمن قافلة الجنوب.

وأضاف الفريق ربيع عبر بيان رسمي أن عملية العبور للوحدة تمت من خلال قطرها وتوجيهها بأربع قاطرات تابعة للهيئة، وإرشادها بوساطة فريق يضم مجموعة من كبار مرشدي الهيئة وقباطنة القاطرات خلال رحلتها البحرية الأولى بعد تدشينها بسنغافورة متجهة إلى البحر المتوسط.

وحسب البيان، تعد عملية عبور الوحدة ENERGEAN POWER التابعة لشركة ”إنرجين العالمية“ من تجارب العبور غير التقليدية والوحدة الأكبر التي تعبر القناة مقطورة بغاطس يتجاوز 18.5 متر، ما استلزم عبورها اتخاذ ترتيبات وتدابير ملاحية مُعقدة على مدار عدة أيام نظرًا لطبيعة الوحدة العائمة التي يبلغ طولها 227 مترًا، وعرضها 59 مترًا، بحمولة كلية 92680 طنًّا وارتفاعها من سطح الماء 69.5 متر.

وتطلب عبور الوحدة مراعاة الدقة في التوجيه بالقاطرات ودراسة حركة واتجاه التيارات الهوائية والمائية للحفاظ على تمركزها في منتصف القناة خلال رحلتها.

واستمرت رحلة العبور داخل القناة قرابة 26 ساعة، كما استلزم الإعداد للعبور عمل مجموعة من المناورات البحرية لاختبار السرعة المناسبة وتحديد مدى تأثير الأمواج وسرعة الرياح.

وأعرب نيكولاس كاتشروف، المدير العام لشركة ”إنرجين“ في مصر عن تقديره التعاون المثمر مع هيئة قناة السويس، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتسهيل إجراءات عبور الخزان وضمان سلامته خلال رحلته إلى البحر الأبيض المتوسط للعمل بحقول الغاز الطبيعي هناك، ليكون عبور القناة هو الاختيار الأمثل والأكثر أمانًا والأوفر للوقت والتكلفة، بديلًا عن اتخاذ طريق أقل تكافؤًا والاضطرار للالتفاف حول أفريقيا.

وثمن المدير العام لشركة إنرجين العالمية في مصر الدعم الكامل الذي قدمته الهيئة في كافة مراحل عبور وحدة FPSO وما لمسه من تعاون فريق العمل من المرشدين وقباطنة القاطرات التابعين للهيئة، لتنضم قناة السويس بهذا التعاون الناجح لقائمة شركاء النجاح ممن تحظى بهم الشركة في مصر، لاسيما في قطاع البترول، موجهًا الشكر في هذا الإطار لوزارة البترول والثروة المعدنية لحرصهم على دعم أنشطة الشركة في مصر.