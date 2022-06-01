أمريكا.. تحذيرات من "إعصار اقتصادي" بسبب التضخم

وصف جيمي ديمون رئيس مجلس إدارة بنك ”جي.بي مورجان تشيس“ ورئيسه التنفيذي، التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي ”بالإعصار“.

وحث ديمون مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، على اتخاذ ”إجراءات قوية“ لتجنب إيقاع أكبر اقتصاد في العالم في براثن الركود.

وتأتي تصريحات ديمون بعد يوم من لقاء الرئيس جو بايدن برئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، لبحث التضخم، الذي يحوم حول أعلى مستوى له في 40 عاما.

وقال ديمون في مؤتمر مصرفي: ”إنه إعصار“، مضيفا أن الوضع الحالي لم يسبق له مثيل.

ويتعرض مجلس الاحتياطي لضغوط لاتخاذ إجراءات حاسمة للحد من معدل تضخم يزيد ثلاثة أضعاف عن هدفه البالغ 2% وأدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشدة على الأمريكيين.

وقال ديمون: ”على مجلس الاحتياطي أن يلبي ذلك الآن برفع الفائدة والتشديد الكمي.. أرى أنه لا بد لهم من اللجوء إلى التشديد الكمي، فلا خيار أمامهم لأن هناك قدرا كبيرا جدا من السيولة في النظام المالي“.

وتستعد البنوك المركزية الكبرى، التي تخطط بالفعل لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، كذلك لانسحاب مشترك من الأسواق المالية الرئيسية في أول جولة على الإطلاق من التشديد الكمي العالمي المتوقع أن تقيد الائتمان وتزيد الضغط على الاقتصاد العالمي المتباطئ بالفعل.

وأصبحت معركة التضخم النقطة المحورية في جدول أعمال بايدن لشهر حزيران/ يونيو الجاري، وسط تراجع شعبيته وقبل انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وهزت حالة عدم اليقين بشأن سياسة البنك المركزي الأمريكي والحرب في أوكرانيا واضطرابات سلاسل التوريد لفترات طويلة بسبب كوفيد-19، فضلا عن ارتفاع عوائد الخزانة، أسواق الأسهم العالمية، حيث انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 13.3% منذ بداية العام.

ومنتصف الشهر الماضي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، إن البنك المركزي الأمريكي ”سيواصل الدفع“ باتجاه تشديد السياسة النقدية حتى يصبح واضحا أن التضخم يتراجع.

وأضاف باول خلال ندوة نظمتها صحيفة وول ستريت جورنال: ”ما نحتاج أن نراه هو أن ينخفض التضخم بطريقة واضحة ومقنعة، ونحن سنواصل الدفع حتى نرى ذلك“.

وتابع: ”إذا لم نر ذلك، فإننا سيتعين علينا أن ننظر في التحرك بشكل أكثر قوة“ لتشديد الأوضاع المالية.