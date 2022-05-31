قلق أفريقي على إمدادات الحبوب بعد عقوبات أوروبا على روسيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعرب رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال الثلاثاء، عن قلقه من تداعيات العقوبات الأوروبية على البنوك الروسية المستبعدة من نظام ”سويفت“ الدولي.

ودعا سال، الدول السبع والعشرين إلى التحرك لتحرير مخزونات الحبوب المحاصرة في أوكرانيا بسبب النزاع.

وقرر الاتحاد الأوروبي في إطار الحزمة السادسة من العقوبات ضد موسكو، حرمان بنك ”سبيربنك“ الروسي من استخدام آلية ”سويفت“، وهي منصة مراسلة آمنة تسمح بإجراءات عمليات حيوية مثل تحويل الأموال.

وعبر الفيديو، قال ماكي سال، الذي يشغل منصب رئيس السنغال، لقادة الدول السبع والعشرين المجتمعين في بروكسل، ”عندما يتعطل نظام سويفت، فهذا يعني أنه حتى في حال توفر المنتجات، يصبح الدفع معقدًا، إن لم يكن مستحيلًا، أود أن أشدد على ضرورة العثور على حلول مناسبة“.

وطلب الرئيس السنغالي أيضًا من رؤساء الدول والحكومات القيام بكل شيء ”للإفراج عن مخزونات الحبوب المتاحة“ في أوكرانيا التي لا يمكن إخراجها منها بسبب الهجوم الروسي الذي يفرض حصارًا في البحر الأسود ويمنع الوصول إلى ميناء أوديسا.

وطالب بضرورة ”ضمان نقلها وإيصالها إلى السوق من أجل تجنب السيناريو الكارثي المتمثل في النقص وزيادة الأسعار“.

وأردف أن ”هذه الأزمة تؤثر بشكل خاص على بلداننا بسبب اعتمادها الكبير على إنتاج القمح الروسي والأوكراني“، لا سيما أن الأمم المتحدة قدرت في 2020 أن 282 مليون شخص، أي أكثر من ثلث سكان العالم الذين يعانون من نقص التغذية، يعيشون في أفريقيا.

وذكر ماكي سال أنه ”يضاف إلى هؤلاء 46 مليون أفريقي معرضون لخطر الجوع ونقص التغذية بسبب وباء كوفيد. وقد يكون الأسوأ أمامنا“.

وأشار إلى أن ”ارتفاع أسعار الأسمدة قد يتسبب في خسارة تقدر بما بين 20 إلى 50% في محاصيل الحبوب في أفريقيا العام الجاري“.

وقال وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل: ”ندرس كيف يمكن إخراج 20 مليون طن من القمح الأوكراني. هذا ليس بالأمر السهل“.

واتهم بوريل روسيا ”باستخدام القمح كسلاح حرب“، مضيفة أنه ”من الواضح أننا بحاجة إلى التوصل لاتفاق مع روسيا لاستخدام الطريق البحري“.

وصرح مسؤول أوروبي، أنه يجري التفكير في طرق بديلة عن طريق السكك الحديدية والطرق البرية، لكنها ستسمح في أحسن الأحوال بنقل ثلث مخزون القمح.