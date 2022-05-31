الذهب يوشك على تسجيل خسارة شهرية مع ارتفاع الدولار وعائدات السندات

نزلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد أن عوض ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأمريكية الدعم للمعدن النفيس من مخاوف ارتفاع التضخم وبدا أنه في طريقه لتسجيل انخفاض شهري للشهر الثاني على التوالي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1848.60 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 1025 بتوقيت غرينتش، ونزل 2.5 % خلال الشهر في أكبر تراجع له منذ سبتمبر/ أيلول.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1852.70 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 % وقفزت عائدات السندات الأمريكية ذات الأجل عشر سنوات، مما دفع الأسواق لخفض التوقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي لالتقاط الأنفاس بعد رفع الفائدة مجددا في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز.

ويوم الإثنين، ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة بعد أن عززها تراجع الدولار على الرغم من أن تحول بعض المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر العالية في آسيا أدى إلى الحد من هذه المكاسب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1856.86 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 0152 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1859.40 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 21.79 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3 % إلى 961.36 دولار، وصعد البلاديوم 1.5 % إلى 2062.81 دولار لكنه انخفض بنسبة 11% حتى الآن هذا الشهر مسجلا أكبر انخفاض منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.

واستأنف الدولار التراجع يوم الإثنين، مع تزايد الإقبال على المخاطرة في الأسواق بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية ورهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيشدد السياسة النقدية بوتيرة أبطأ.

ومؤشر الدولار الذي يقيس أداءه أمام ست عملات رئيسة، في طريقه لتسجيل أول تراجع شهري في خمسة أشهر بعدما فقدت العملة الخضراء، التي تعتبر ملاذا آمنا، قوتها الدافعة منذ ارتفاعها الكبير في بداية العام.

ومؤشر الدولار في طريقه للتراجع 1.5 % في مايو/ أيار، وإن ظل مرتفعا بنحو 6 % على أساس سنوي. ونزل المؤشر 0.364 % إلى 101.330 في أواخر جلسة التداول.

وكانت التعاملات محدودة اليوم الإثنين، بسبب إغلاق أسواق الأسهم والسندات الأمريكية في عطلة عامة في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة، ارتفاع إنفاق المستهلكين الأمريكيين بأكثر من المتوقع في أبريل/ نيسان، مع تزايد شراء الأسر للبضائع والخدمات وتباطؤ زيادة في التضخم.

وقال محللون، إن هذه البيانات المشجعة بالإضافة إلى رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيسير في مسار أكثر حذرا في رفع الفائدة، تضعف الدولار.

وارتفع اليورو 0.50 % أمام العملة الأمريكية إلى أعلى مستوياته في شهر مسجلا 1.07810 دولار، قبل أن يتراجع قليلا إلى 1.0779 دولار.

وتراجعت العملة اليابانية 0.33 % إلى 127.53 ين للدولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 % إلى 1.2653 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفع سعر بتكوين 4.4 % إلى 30 ألفا و755.95 دولار.