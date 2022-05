إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقية التجارة الحرة

وقعت الإمارات وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية الدكتور ثاني الزيودي، إن ”هذه الاتفاقية تقوم على الأسس القوية التي أرستها الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام“.

وأضاف، في سلسلة تغريدات على ”تويتر“: ”الاتفاقية ستؤدي إلى زيادة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياُ خلال الأعوام الخمسة المقبلة“.

وتابع: ”تكتب الإمارات وإسرائيل فصلاً جديداً في تاريخ الشرق الأوسط، حيث ستعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتسريع وتيرة النمو، والمساهمة في بدء حقبة جديدة من السلام والاستقرار والازدهار“.

وتعد هذه أول اتفاقية تجارة من نوعها تجريها إسرائيل مع بلد عربي وخطوة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بحسب وكالة ”رويترز“.

وأجريت مراسم التوقيع اليوم بعد مفاوضات امتدت لعدة شهور.

وكتب سفير إسرائيل لدى الإمارات أمير حايك على تويتر ”تم“، بعد تغريدة أخرى نشرها في وقت سابق قال فيها ”الإمارات وإسرائيل ستوقعان اتفاقية التجارة الحرة في الساعة المقبلة“.

وبالنسبة للإمارات تعد اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل هي ثاني اتفاقية ثنائية بعد توقيعها اتفاقية مماثلة مع الهند في شباط / فبراير، وتجري مفاوضات مع عدة دول أخرى منها إندونيسيا وكوريا الجنوبية لإبرام اتفاقات أخرى.

The UAE and Israel will sign FTA (CIPA) in the next hour. 🇮🇱🕊🇦🇪@OrnaBarbivay @misrad_calcala @IsraelMFA

— Ambassador Amir Hayek (@HayekAmir) May 31, 2022