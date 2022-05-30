ألمانيا.. ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ ما يقرب من نصف قرن

بلغ التضخم في ألمانيا أعلى مستوى له منذ ما يقرب من نصف قرن، في مايو/‭‭‭ ‬‬‬أيار؛ نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وفقا لوكالة رويترز.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم الإثنين، أن أسعار المستهلكين المصممة لأن تكون قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، زادت بمعدل سنوي قدره 8.7%.

وأضاف أن آخر مرة كان فيها التضخم مرتفعًا بشكل مماثل في ألمانيا كان خلال شتاء 1973-1974 عندما ارتفعت أسعار الزيوت المعدنية نتيجة أزمة النفط الأولى.

ويمثل هذا الرقم الذي تجاوز حاجز 8% الذي توقعه محللون في استطلاع أجرته رويترز، ارتفاعا قياسيا للشهر الثاني على التوالي، بعد أن كان الصعود في أبريل/ نيسان، بنسبة 7.8% هو الأكبر في أربعة عقود.

وبحسب مكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفعت أسعار الطاقة 38.3% في مايو/ أيار مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضًا بمعدل فوق المتوسط بلغ 11.1%.

وتعاني دول كثيرة عبر العالم من مستويات تضخم غير مسبوقة منذ عقود مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية بسبب النزاع في أوكرانيا.

ودفع الوضع بنك إنجلترا المركزي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومصارف مركزية أخرى إلى رفع نسب الفائدة.

وقد عانت ميزانيات الأسر البريطانية أيضًا في نيسان/أبريل من زيادة الضرائب.

وقال وزير المال البريطاني ريشي سوناك: ”تواجه دول العالم تضخمًا متفاقمًا. أرقام التضخم اليوم عائدة إلى ارتفاع أسعار الطاقة في نيسان/أبريل“.

وأضاف أنه ”لا يمكننا أن نحمي المواطنين كليا من هذه التحديات العالمية لكننا نوفر دعما كبيرا، إذ نحن قادرون على ذلك، وجاهزون للتحرك أكثر“.

إلا أن حزب العمال المعارض الرئيس يريد اعتماد ميزانية طوارئ لمساعدة البريطانيين على الصمود في وجه تراجع قدرتهم الشرائية.

ورأت الناطقة باسم الحزب للشؤون الاقتصادية رايتشل ريفز، أن ”أرقام التضخم تشكل مصدر قلق هائلا للأسر التي تعاني أصلا“.

وكان حاكم مصرف إنجلترا المركزي أندرو بايلي توقع ”وضعا كارثيا“ على صعيد أسعار المواد الغذائية التي أكد أنها ترتفع بسبب عجز أوكرانيا، وهي منتج للقمح وزيت الطهي، عن تصدير سلعها.

وقد تسجل بريطانيا ركودا مع توقع أن يصل التضخم إلى نسبة 10% بحلول نهاية العام الحالي، حسب ما حذر بنك إنجلترا خلال الشهر الحالي.