صندوق استثمار ضخم.. الإمارات تكشف تفاصيل الشراكة الصناعية مع مصر والأردن

كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، يوم الأحد، عن تفاصيل الشراكة الصناعية التكاملية بين بلاده ومصر والأردن، والتي أعلن عنها أمس السبت.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، يوم الأحد، بدأت في أبو ظبي، فعاليات إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الدول الثلاث.

ونقلت الوكالة عن الوزير سلطان الجابر، قوله، بناء على هذه الشراكة، ”ستخصص القابضة ADQ، صندوقا استثماريا بقيمة عشرة مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها“.

وأضاف أن هذه ”الشراكة الطموحة، ستؤدي إلى إتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تقدر بمليارات الدولارات، وتطوير المزيد من المشاريع الصناعية المشتركة في المستقبل“.

وتابع ”ستسهم هذه الخطوة في تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي وبأعلى معايير الجودة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مثل: الأدوية، والزراعة، والأغذية، والبتروكيماويات، والمعادن، والمنسوجات، وغيرها“.

وأشار إلى أنه في مجال الزراعة والغذاء ”أمامنا فرصة لزيادة إنتاج القمح والذرة في الدول الثلاث من 16.5 مليون طن إلى نحو 30 مليون طن سنويا“.

ولفت وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، إلى أنه بناء على هذه الشراكة، ”يتيح قطاع المعادن وتحديدا الألمنيوم والحديد والسيلكا والبوتاس، فرصا لمشاريع بقيمة 23 مليار دولار من خلال تصنيع منتجات عالية القيمة، مثل: الزجاج، والأسلاك الكهربائية، ومكونات السيارات، وألواح الطاقة الشمسية“.

سلطان الجابر: ستؤدي هذه الشراكة الطموحة إلى إتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تُقَدَّر بمليارات الدولارات.. وتطوير المزيد من المشاريع الصناعية المشتركة في المستقبل.#الأردن_الإمارات_مصر_تنمية_اقتصادية #وام_اقتصاد pic.twitter.com/qEcBDt4Tty — وام الاقتصادية (@BusinessWam) May 29, 2022

وأكد سلطان الجابر أن الإمارات ”تتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تقديم نموذج جديد للتكامل والتعاون وللشراكات النوعية مع الأشقاء في العالم العربي والأصدقاء في مختلف دول العالم“.

وقال إن ”إطلاق هذه الشراكة يعكس حرصنا جميعا على إقامة شراكات تنموية بناءة تستفيد من مجالات التكامل بين المزايا والخبرات والإمكانات والقدرات لكل من الدول المشاركة، وتعزز التقدم نحو الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي والصحي“.

واستقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس السبت، رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اللذين يقومان بزيارة إلى الإمارات للإعلان عن ”الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة“ بين الإمارات والأردن ومصر.

وأشاد الشيخ محمد بن زايد بـ“الشراكة الصناعية التكاملية“، مؤكدا أنها خطوة رائدة ستعود بالخير والنماء على شعوب الدول الثلاث.

وقال الشيخ محمد بن زايد إن ”التغيرات التي يشهدها العالم تستدعي تعميق الشراكات الاقتصادية بين دول المنطقة العربية وابتكار صيغ جديدة للتعاون فيما بينها وتعزيز تكاملها واستثمار الميزات النوعية لكل دولة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات خاصة في القطاعات الحيوية ذات الصلة بالأمن الوطني، مثل: الغذاء، والصحة، والطاقة، والصناعة، وغيرها“.

وأكد رئيسا وزراء الأردن ومصر ”حرص بلديهما على إنجاح الشراكة الصناعية التكاملية وتحقيقها لأهدافها المرجوة“.