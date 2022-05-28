مصر.. اتفاق مع "سيمنز" لتنفيد مشروع القطار الكهربائي السريع

أعلنت مصر، اليوم، السبت عن تنفيذ مشروع ضخم يتعلق بالقطار الكهربائي بالتعاون مع شركة ”سيمنز“ العالمية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر عبر تعليقات مقتضبة بالصفحة الرسمية له على ”فيسبوك“ إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد مراسم توقيع التعاقد مع شركة سيمنز العالمية، لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر.

وتتضمن المنظومة إنشاء ثلاثة خطوط يبلغ طولها حوالي ألفي كيلومتر على مستوى مصر.

وأكد راضي أن ”رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز العالمية أعرب عن اعتزازه بالتعاون المثمر مع مصر في المشروعات التنموية التي صنعت تاريخًا مشرفًا للشركة في المنطقة والعالم“.

وأضاف أن“مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر هو الأضخم في العالم وفي تاريخ شركة سيمنز منذ تأسيسها قبل 175 عاماً“.

وأكد الرئيس المصري أن ”شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة تأتي ترسيخاً للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا في مجال البنية الأساسية، وستمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل ايذاناً ببداية عصر جديد للسكك الحديدية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط“.

وتبذل مصر جهودا كبيرة، لتطوير بنيتها التحتية، وفي 18 مايو/أيار الجاري، أعلنت مصر أنها ستبدأ في تشغيل مطار ”سفنكس“ الدولي الجديد قرب أهرامات الجيزة بحلول منتصف يوليو/تموز المقبل، بهدف تخفيف الضغط على مطار القاهرة الرئيس وتعزيز السياحة، وفق ما جاء في بيان صدر عن مجلس الوزراء المصري.

ويمثل افتتاح المطار القريب من المتحف المصري الكبير، وهو متحف جديد في الجيزة على مشارف القاهرة الكبرى، خطوة من خطوات تسهيل سبل الوصول إلى المواقع التاريخية والأثرية للزوار، مع روابط لمنتجعات البحر الأحمر الشهيرة مثل شرم الشيخ والغردقة.

وقفزت عائدات السياحة، وهي مصدر رئيس للعملة الأجنبية لمصر، إلى ثلاثة مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2021 ارتفاعا من 987 مليونا قبل عام مع تعافي حركة السفر والسياحة من تأثيرات قيود كوورونا، قبل أن تتأثر بتداعيات الحرب في أوكرانيا.

وحسب بيان الحكومة المصرية، فقد استعرض وزير الطيران المدني، الطيار محمد منار، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، تقريراً حول الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مطار سفنكس الدولي، غرب القاهرة في محافظة الجيزة.

وأوضح الوزير أنه ”تم إنجاز 90% من مشروع تطوير المطار، وأن التطوير يستهدف جعله مطاراً عالمياً مجهزاً بجميع المرافق على أحدث المستويات العالمية، وأن المطار يعد أحد المطارات المهمة التي تخدم قاطني محافظات الجيزة والفيوم والمنوفية، وبني سويف والمنيا، لتخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي.