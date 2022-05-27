"فيتش": خروج لبنان من وضع "التخلف عن سداد الدين" ما زال صعبًا

قالت وكالة ”فيتش“ للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، إن الطريق لا يزال صعبًا أمام لبنان للخروج من وضع التخلف عن الوفاء بالتزاماته السيادية، بالنظر إلى النتائج غير الحاسمة للانتخابات البرلمانية في البلاد، التي جرت في الـ15 من شهر مايو/أيار الجاري.

وأفضت النتائج إلى برلمان منقسم إلى عدة تكتلات، إذ فقد حزب الله وحلفاؤه الغالبية التي فازوا بها في عام 2018، مما أثار احتمال حدوث شلل سياسي ربما يؤخر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تمثل شروطًا مسبقة للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي وشركاء دوليين آخرين.

وقالت وكالة ”فيتش“ في تقرير على موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت: ”إضعاف الكتلة الموالية لحزب الله يُحسن من وضع الأحزاب الأخرى“.

وأضافت: ”لكننا نعتقد أن تنفيذ الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي سيظل صعبًا، بالنظر إلى أن تشكيل الحكومة عملية طويلة تاريخيًا، ويشير عدم وجود فصيل فائز واضح في هذه الانتخابات الأحدث إلى أن الأمر سيستغرق وقتا مرة أخرى“.

وأقر مجلس الوزراء اللبناني المنتهية ولايته خارطة طريق للتعافي المالي خلال جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي، قبل الانتقال إلى وضع تصريف الأعمال.

وتتضمن الخطة إلغاء ”جزء كبير“ من التزامات مصرف لبنان المركزي بالعملة الأجنبية تجاه البنوك التجارية، وحل البنوك غير المؤهلة للاستمرار بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل.

لكن جمعية مصارف لبنان اعترضت على خارطة الطريق قبل أيام، قائلة إنها تضع الخسائر الكاملة للانهيار الاقتصادي في البلاد على عاتق المودعين.

وفقدت العملة المحلية اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها منذ بدء التراجع الاقتصادي في عام 2019، ولم تعد البنوك تسمح للمودعين بالعملات الأجنبية بالحصول على مدخراتهم.

ويوم الإثنين الماضي، قالت صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية إن الانتخابات التشريعية لم تغيّر من الأزمة السياسية شيئا، لا سيما أنها أنتجت ”برلمانا مشتتا“ لا أغلبية واضحة فيه لأي طرف سياسي، ما يجعل من الصعب إيجاد حلول للمآزق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

واعتبر تقرير نشرته الصحيفة أنّ ”الانتخابات التشريعية، التي جرت في 15 مايو/ أيار الجاري، أبعد ما تكون عن حل الأزمة متعددة الأبعاد التي يمر بها لبنان، بل إنها تزيد من مخاطر استمرار حالة الشغور في منصب رئاسة الحكومة، بينما تحتاج البلاد أكثر من أي وقت مضى لوقف انهيارها الاقتصادي والاجتماعي“.