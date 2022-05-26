شركات طيران خليجية تشغل 180 رحلة يومية إلى قطر خلال كأس العالم 2022

قالت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الخميس، إن شركات الطيران الخليجية تعتزم ”التعاون“ في تنظيم خدمة يومية لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر هذا العام.

وأعلنت ”القطرية“، أن شركات طيران خليجية أخرى ستسيّر أكثر من 180 رحلة مكوكية يومية إلى قطر خلال كأس العالم لكرة القدم؛ مما يسمح للجماهير بالسفر من مدن قريبة قبل المباراة والعودة في نهاية اليوم.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية في مؤتمر صحفي، إن ”شركة فلاي دبي الإماراتية والطيران العماني والخطوط الجوية الكويتية والخطوط السعودية ستسيّر رحلات مكوكية، وإن شركتي الاتحاد للطيران والعربية للطيران في الإمارات قد تنضمان أيضا“، بحسب تعبيره.

وأوضح الباكر أن ”فلاي دبي“ ستسيّر ما يصل إلى 60 رحلة يومية من دبي لنقل نحو 2500 مشجع، بينما ستسيّر شركة الطيران العماني ما يصل إلى 48 رحلة يومية من مسقط لنقل حوالي 3400 مشجع.

كما ستسيّر الخطوط الجوية الكويتية ما يصل إلى 20 رحلة في اليوم لنقل نحو 1700 مشجع.

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية السعودية، إبراهيم الكوشي، بأن الشركة ستسيّر ما يصل إلى 60 رحلة يومية لنقل حوالي 10 آلاف مشجع من الرياض وجدة.

وستخفف الرحلات المكوكية من الضغط اللوجستي والسكني والأمني على قطر، وستسمح لدول الخليج المجاورة بالاستفادة من قرب موقع إقامة كأس العالم، في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة بالشرق الأوسط البطولة.

وتأمل قطر أن تجتذب البطولة ما يقرب من 1.2 مليون زائر، وهو عدد يعادل تقريبا نصف سكانها.

وستقام المباريات في ثمانية ملاعب في محيط الدوحة.

وستتيح الرحلات المكوكية للمشجعين في الخارج تفادي الإقامة المكلفة والمحدودة في قطر من خلال الإقامة في أماكن أخرى بالخليج.