شنغهاي تخطط لفترة ما بعد رفع قيود الإغلاق بعد تفشي كورونا

أعلنت مدينة شنغهاي، المركز المالي والتجاري في الصين، التي عانت بشدة من أحدث تفش لفيروس كورونا في البلاد. المزيد من الخطط لفترة ما بعد رفع قيود الإغلاق اليوم الخميس.

وتتجه تلك الخطط صوب العودة إلى الحياة الطبيعية، لكن التعافي الاقتصادي على مستوى البلاد ما زال بعيد المنال، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

ومن المنتظر أن تنهي مدينة شنغهاي رسميا إجراءات الإغلاق في الأول من يونيو/ حزيران، وكانت تخفف بحذر قيود مكافحة جائحة ”كورونا“ لتسمح لمزيد من السكان بالخروج في حين عاد المزيد من السيارات وغيرها من وسائل الانتقال إلى الشوارع.

وقال مسؤولون في المدينة اليوم الخميس، إن ”الطلاب في المدارس الثانوية يمكنهم العودة إلى قاعات الدرس بدءا من السادس من يونيو/ حزيران“، في أعقاب السماح للمراكز التجارية والمتاجر متعددة الأقسام بإعادة فتح أبوابها على مراحل بدءًا من الأول من يونيو/حزيران.

وسجلت المدينة 338 إصابة محلية جديدة بمرض ”كوفيد-19“ في الـ25 من مايو/ أيار وهي أقل حصيلة يومية منذ منتصف مارس/ آذار وتقل بكثير عن عشرات الآلاف من الإصابات خلال ذروة تفشي الفيروس في أبريل/ نيسان.

وطرح رئيس الحكومة الصينية لي كه شيانغ، رؤية متشائمة لثاني أكبر اقتصاد عالمي، وقال أمس الأربعاء، إن الصعوبات الاقتصادية في بعض الجوانب أكبر مما كانت عليه الحال في 2020 عندما شهدت البلاد انتشار ”كوفيد-19“ للمرة الأولى.

وقال لي كه شيانغ، لآلاف المسؤولين الحكوميين في جميع أنحاء الصين، في مؤتمر عبر الإنترنت، إن ”الصين ستسعى جاهدة لتحقيق نمو معقول في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني“.

وكانت بلدية بكين أقالت مسؤولا رفيعا في القطاع الصحي، أمس الأربعاء، وفق ما أوردته، وكالة ”فرانس برس“.

وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، أن ”مسؤول الرعاية الصحية في بكين، يو لومينغ، يشتبه في ارتكابه انتهاكات خطيرة للقانون وقواعد السلوك“، وهي صياغة عادة ما تشير إلى اتهامات بالفساد.

وتواجه بكين حاليا أكبر انتشار للوباء منذ بدء الجائحة، وأصاب المتحور ”أوميكرون“ أكثر من 1600 شخص منذ أواخر نيسان/أبريل؛ ما أدى إلى فرض العديد من القيود على سكانها البالغ عددهم 22 مليون نسمة.

وتعد الصين آخر قوة اقتصادية لا تزال معزولة عن العالم مع فرضها قيودًا لمكافحة فيروس ”كورونا“.

وكانت البلاد تمارس حياة شبه طبيعية منذ عام 2020 بفضل إستراتيجيتها ”صفر كوفيد“ والتي تشمل فحوصات مكثفة وفرض حجر صحي على المصابين والإغلاق بمجرد ظهور إصابات قليلة.