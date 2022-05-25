بعدما وصف بـ"الثوري".. هل يحقق قانون الاستثمار الجديد انتعاشا اقتصاديا للجزائر؟

أثار قانون الاستثمار الجديد في الجزائر، ارتياحا لدى الطبقة السياسية والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وأحيا الآمال بتحقيق انتعاشة اقتصادية و تحرير الاستثمار وتحقيق دفع قوي للشركات.

وأشاد وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار أمس الثلاثاء، بقانون الاستثمار الجديد مؤكدا أنه سيشكل ”دفعة قوية“ للمؤسسات الجزائرية للعمل في بيئة محفزة للاستثمار في ظل نظام مالي يستجيب لتطلعات أصحاب المشاريع.

وشدد الوزير في كلمته الافتتاحية لأشغال ندوة وطنية حول ”الضمان المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة“، المنظمة من طرف صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على العمل لأن تكون ”سنة 2022 سنة صناعية بامتياز“، خاصة أنها ”مدعومة بالقانون الجديد لترقية الاستثمار الذي يهدف إلى إرساء مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة“.

و ترى أطراف سياسية و خبراء جزائريون، أن القانون الجديد يعتبر ثوريا لمن طالبوا بإجراءات جديدة تدفع عجلة الاستثمار والتنمية.

و دعا رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق إلى ضرورة تطهير بيئة الاستثمار من كل العوائق والحواجز التي تعرقل تقدم هذا المسار خاصة ما تعلق بالإجراءات الإدارية المعقدة التي كانت في السابق حيث تشترط موافقة 18 جهة قبل وضع المشروع حيز النفاذ.

و قال صادوق في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ إن ”من الضروري أن ترفع هذه القيود وتسهل العملية باتجاه جذب المستثمرين لا في اتجاه تنفيرهم، ويجب أن تتم قبل ذلك إصلاحات هيكلية خاصة في البنوك والجمارك والضرائب وكل القطاعات المتدخلة، كما ينبغي أن يكون التوجه واضحا وصريحا في اتجاه جذب الاستثمار الأجنبي“.

واعتبر الهواري تيغرسي الخبير الاقتصادي الجزائري أن ”القانون مهم جدا وانتظرناه لعدة سنوات وطلب الاستشارة من رئيس الجمهورية بالنسبة لكل الخبرات الاقتصادية والمتعاملين الاقتصاديين وأهدافه إعطاء مكتسبات للمستثمر بالقضاء على البيروقراطية من حيث الإجراءات والتحفيزات والمناطق في الجزائر ومن حيث القطاعات الوزارية“.

وأوضح تيغرسي في تصريحات خاصة بـ“إرم نيوز“، أنّ ”التحفيزات الموجودة في هذا القانون نوعية مرتبطة بقطاعات معينة، في الزراعة مثلا أكثر من الصناعة، نؤسس لمنظمومة وشبكة بين الوزارات من خلال رقمنة حقيقية ومن خلال شباك وحيد فيما يتعلق بالاستثمار المحلي وشباك وحيد للاستثمار الوطني والمؤسسات الكبرى والاستثمار الأجنبي“.

وذكر أن ”القانون يهدف لإعطاء شفافية للاستثمار، فقد كانت هناك مشكلة في العلاقة بالعقار، وسيتم في المراحل القادمة تأسيس منصات رقمية لتيسير منح العقار ما يكرس الشفافية لخدمة الأراضي وليس لمن يستغل الأراضي بطريقة غير قانونية“.

ووصف تيغرسي القانون بأنه ثوري ويمثّل تحديا بالنسبة للمنظومة الاقتصادية في الجزائر، وأضاف أنّ ”هذا القانون جريء ويعتمد على رقمنة حقيقية وإصلاحات مهمة في قطاع المالية ويحقق أرباحا بالنسبة للشركات“.

من جهته، قال المحلل السياسي عبد القادر صوفي إن القانون يحمل في طياته الكثير من الخطوات الإيجابية لا سيما بالنسبة للاستثمار الأجنبي والمحلي فهو يحرر روح المبادرة ويعطي أكثر مصداقية ويضمن حضورا كبيرا للمستثمرين المحليين والأجانب.

وبين صوفي في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ أنّه ”بالنسبة إلى التدابير والإجراءات سواء القانونية أو غيرها فسيتم إدخال الرقمنة بما يمكن من تكريس الشفافية في معالجة الملفات بالعدل والتساوي، إضافة إلى تكريس انفتاح الجزائر على الأسواق الأفريقية والعالمية، ويخلق ديناميكية جديدة على التعاون جنوب ـ جنوب“.

واعتبر مجادي رضوان، الدكتور في العلوم السياسية والمتخصص في السياسات العامة من جامعة الجزائر أن القانون جاء استجابة لكل ما تمليه البيئة الدولية والوطنية على ضوء الديناميكيات والتحولات الكبرى في النظام العالمي، وجاء أساسا لتقوية دعامة الاقتصاد الوطني وتعزيز الرؤية الإستراتيجية والتنموية خارج قطاع المحروقات من أجل تحقيق دفعة اقتصادية قوية.

وأكد رضوان في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ أن القانون ”يسعى إلى تصحيح الاختلالات الهيكلية والتقنية والفنية لتشجيع الحركة الاستثمارية وتحرير المبادرات الاقتصادية في الجزائر، فضلا عن إعادة هيكلة البناء المؤسساتي للاستثمار سواء المحلي والوطني أو حتى الأجنبي، واستحداث آليات مرافقة وإنشاء أجهزة جديدة تختص بالمحاور الكبرى للاستثمار“.

وأضاف رضوان أن ”السياسة الجديدة للاستثمار ركزت على البعد البيروقراطي لرفع القيود عن المستثمرين الأجانب والمحليين، وخلق بيئة استثمار جاذبة والتركيز على المكون الداخلي للاستثمار كأولوية في السياسة الجديدة، والحدّ من السلبيات التي تحول دون دفع المشاريع الاستثمارية على غرار البيروقراطية الإدارية، وتوفير ضمانات سياسية وأخرى إدارية واقتصادية لتعزيز استقرار المستثمرين“.