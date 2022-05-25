وزير: مصنع "لوسيد موتورز" للسيارات الكهربائية في السعودية ما هو إلا البداية

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، اليوم الأربعاء، إن مصنعا لتجميع السيارات الكهربائية في السعودية سيكون على الأرجح واحدا من ثلاثة في المملكة، وفقا لوكالة رويترز.

وتعتزم شركة ”لوسيد موتورز“ المصنعة للسيارات الكهربائية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ويملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكثر من 60% فيها، تشييد أول مصانعها في الخارج في المملكة هذا العام.

ومن المتوقع أن ينتج هذا المصنع ما يصل إلى 150 ألف سيارة سنويا.

وأدلى الفالح بتصريحاته خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

ولم يذكر أي تفاصيل تتعلق بالمصانع الأخرى المحتملة.

وكان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، قال في وقت سابق إن ”مصنع لوسيد ما هو إلا البداية.

وأضاف ”أعتقد أن هذه الخطوة ستطلق العنان لصناعة السيارات الكهربائية بأكملها هنا في المملكة، نيتنا ألا نتوقف مع لوسيد.. لدينا شركات تصنيع سيارات كهربائية أخرى نجري مناقشات متقدمة معها لملاحقة خطى لوسيد“.

وقال الفالح إن ”المملكة العربية السعودية تريد ،أيضا، من شركات بطاريات السيارات الكهربائية والمورّدين وغيرهم إنشاء متاجر في البلاد، وذلك قد يخلق 30 ألف فرصة عمل“، مضيفا ”نعتقد أن هذا قرار استثماري محفز، إنه نقطة جذب ستجذب كثيرا من المستثمرين الآخرين“.

وتعدّ المملكة العربية السعودية ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، كما أن لديها 297.5 مليار برميل من احتياطيات النفط، وتحتل المرتبة الثانية بعد فنزويلا وفقا لتصنيف ”ورلد بوبيوليشن ريفيو“ (World Population Review).

وأشار الفالح إلى أن العالم لا يزال بحاجة إلى الاستثمار في كل من الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة المتجددة لجعل انتقال الطاقة سلسا قدر الإمكان.

وقال إن ”المملكة العربية السعودية ملتزمة بالتحول من الوقود التقليدي إلى طاقة أنظف، مستشهدا بمبادرات المملكة الخضراء“.

وقالت شركة ”لوسيد موتورز“ الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية في بيان إن ”منشأة التصنيع في السعودية ستكون قادرة على إنتاج 155 ألف سيارة سنويا، وستخدم السوق المحلية في البداية، وستصدّر لاحقا المركبات إلى الأسواق العالمية“.

وحاليا يمكن لمصنع ”لوسيد موتورز“ في أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية إنتاج 350 ألف وحدة سنويا.