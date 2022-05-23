تبون يقيل محافظ بنك الجزائر المركزي ويعين صلاح الدين طالب خلفا له

أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، مهام محافظ بنك الجزائر المركزي رستم فاضلي، وعين صلاح الدين طالب خلفا له، بحسب بيان للرئاسة.

وأوضح البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أنّه ”طبقا لأحكام المادتين 91 الفقرة 7، و92 الفقرة 7 من الدستور، أنهى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مهام محافظ بنك الجزائر السيد رستم فاضلي، وعين السيد صلاح الدين طالب محافظا جديدا للبنك خلفا له“.

وكان رستم فاضلي، قد تولى منصب محافظ البنك المركزي الجزائري في سبتمبر / أيلول 2020، وكان قبل ذلك يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي، بينما ظل منصب محافظ البنك شاغرا منذ يونيو / حزيران 2020 حيث كلف المحافظ السابق حينها أيمن عبد الرحمان بتولي منصب وزير المالية، ثم أصبح رئيسا للحكومة.

وتأتي إقالة محافظ البنك المركزي في وقت تعيش الجزائر أزمة مالية وتراجعا للعملة الصعبة، إضافة إلى توتر اجتماعي على خلفية الزيادات التي شهدتها المواد الأساسية.

وقالت الحكومة الجزائرية إنها تسعى إلى فرض جملة من الإجراءات من أجل الحدّ من الواردات، والضغط على عمليات خروج العملة الصعبة إلى خارج البلاد.

وأحدثت الحكومة الجزائرية منصة رقمية خاصة بالمنتجات المحلية تشمل جميع القطاعات، حيث يمنع على المستوردين جلب المنتجات من الخارج في حالة ثبوت توفرها على المنصة الرقمية الجديدة.

وبالتوازي مع الأزمة المالية، تواجه الجزائر نذر احتقان اجتماعي، حيث نفذت نقابات القطاع العام أواخر أبريل/ نيسان الماضي إضرابا عاما احتجاجا على استمرار غلاء أسعار مختلف المواد بشكل تصاعدي، وتأثر قطاعات واسعة من المواطنين بهذه الزيادات.

ونفذت نقابات القطاع العام في الجزائر إضرابها احتجاجا على تدهور القدرة الشرائية في البلاد؛ ما طرح علامات استفهام حول تداعيات هذه الخطوة مع استمرار تذمر المواطنين من غلاء الأسعار.

وحذر نقابيون ومحللون جزائريون من نذر انفجار اجتماعي بسبب غلاء الأسعار وما يترتب عليه من تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين.

وتشهد البلاد ارتفاعا جنونيا في الأسعار، سواء في خدمات الصحة والنقل وحتى مواد البناء، بينما لا يتمتع الموظفون بزيادات في الرواتب تقابل هذا الارتفاع، بحسب المنظمات النقابية.