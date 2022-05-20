اليمن يطالب لبنان بالإفراج عن أموال مجمدة لدى أحد مصارفه

طالبت الحكومة اليمنية نظيرتها اللبنانية، الجمعة، بالإفراج عن أموال تجار ومستوردين مجمدة في أحد بنوك لبنان، ومخصصة لاستيراد سلع غذائية أساسية، وفق وكالة الأنباء الرسمية سبأ.

وقالت الوكالة إن سفير اليمن في بيروت عبد الله الدعيس ناقش مع رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي ملف الأموال اليمنية المحتجزة في أحد بنوك بيروت منذ بداية الأزمة الاقتصادية هناك.

وطلب توجيه الجهات المختصة للإفراج عن بقية الوديعة المحتجزة في البنك، بحسب ”رويترز“.

وتقول مصادر حكومية إن الأموال المحتجزة تقدّر بأكثر من 250 مليون دولار تدفقت عبر ودائع وأرصدة في لبنان، وتم احتجازها، منذ أواخر العام 2019، وسط الأزمة النقدية والمالية الخانقة بالبلاد.

وكانت مصارف ورجال أعمال باليمن، قد فتحوا حسابات مصرفية في لبنان كحسابات مراسلة يحولون من خلالها الأموال من لبنان إلى الصين، والأسواق العالمية، لشراء البضائع والسلع الغذائية الأساسية، والأدوية، والدفع لوكلاء الشحن والوسطاء دون الحاجة إلى دفع رسوم إضافية.

وطالب البنك المركزي اليمني في عدن مرارًا السلطات اللبنانية المختصة بإيجاد حل لتسوية أزمة الأموال المحتجزة في المصارف اللبنانية في ظل القيود المصرفية التي يفرضها القطاع المصرفي في لبنان مع تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية.