نوفاك: نصف الزبائن الأجانب لـ"غازبروم" فتحوا حسابات بالروبل الروسي

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن حوالي نصف الشركات الأجنبية التي أبرمت عقود تزود بالغاز مع شركة غازبروم الروسية العملاقة فتحت حسابات بالروبل لتسديد مدفوعاتها، كما أوردت وكالة ”ريا نوفوستي“.

وبحسب الوزير الروسي، فإن هناك ”54 شركة“ مرتبطة بعقود مع غازبروم إكسبورت.

وقال ألكسندر نوفاك: ”بحسب الأرقام لدي، فإن حوالي النصف فتحوا في مصارفنا حسابات خاصة- بالعملات الصعبة والروبل- لإفساح المجال أمام التحويلات بالعملات الصعبة وتحويلها إلى الروبل ودفع الغاز الذي يتم إرساله بالروبل“.

وأضاف أنه ”في الأيام المقبلة ستكون لدينا اللائحة النهائية لمن دفعوا بالروبل ومن رفضوا الدفع“.

وردا على تجميد حوالي 300 مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية التي تملكها روسيا في الخارج، صادق الكرملين على مرسوم يدخل إجراء جديدا للدفع لقاء الغاز على مرحلتين، اعتبارا من نيسان/أبريل، مع دفعة في حساب غازبروم بنك أولا باليورو أو الدولار ثم التحويل إلى الروبل في حساب ثان يفتح في نفس المؤسسة.

وإذا كانت بروكسل اعتبرت عدة مرات أن مثل آلية التحويل هذه إلى الروبل تشكل التفافا على عقوبات الاتحاد الأوروبي، فإن العديد من الدول الأعضاء في التكتل الحريصين على الحفاظ على إمداداتهم طلبوا توضيحات من المفوضية الأوروبية.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت شركة النفط الإيطالية العملاقة ”إيني“، قرارها فتح حساب باليورو وآخر بالروبل لدى غازبروم بنك.

في المقابل، أعلنت ”غاسوم“ الشركة المكلفة بشؤون واردات الغاز في فنلندا، في نفس اليوم، رفضها الدفع لغازبروم بالروبل، وقالت إنها تخشى قطع إمدادات الغاز الروسي.

ويعد الاتحاد الأوروبي الزبون الرئيسي لروسيا، ويسعى منذ بدء الهجوم في أوكرانيا إلى وقف الاعتماد على المحروقات الروسية.

وكان الروبل الروسي قد ارتفع، أمس، أمام الدولار وارتد باتجاه أعلى مستوى في خمسة أعوام مقابل اليورو؛ بسبب سعي بعض مشتري الغاز في أوروبا لتلبية مطلب موسكو للدفع بالعملة الروسية.

وأصبح الروبل العملة الأفضل أداء هذا العام على الرغم من أزمة اقتصادية حادة، مع حصوله بشكل مصطنع على دعم من قيود فرضتها روسيا، في أواخر فبراير؛ لحماية قطاعها المالي، بعد أن أرسلت عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا.