يلين: القانون الأمريكي لا يسمح للحكومة بمصادرة أصول للبنك المركزي الروسي

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الأربعاء، إنه سيكون من غير القانوني أن تصادر الولايات المتحدة أصولا مجمدة للبنك المركزي الروسي للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء الغزو الروسي.

وأبلغت يلين الصحفيين قبيل اجتماع لوزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ألمانيا، أن الولايات المتحدة وحلفاءها جمدوا حوالي 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي، بحسب ”رويترز“.

وبدأت للتو مناقشات بين الحلفاء الغربيين حول كيفية تمويل إعادة إعمار أوكرانيا في الأجل الطويل وما إذا كانت تلك الأصول الروسية المجمدة يمكن أن تلعب دورا.

وقالت يلين: ”أعتقد أنه من الطبيعي جدا بالنظر إلى الدمار الهائل في أوكرانيا والتكاليف الضخمة التي سيواجهونها، أننا سنتطلع إلى روسيا للمساعدة في دفع جزء على الأقل من الثمن“.

لكنها أضافت أنه ”سيكون من غير القانوني الآن في الولايات المتحدة أن تصادر الحكومة تلك الأصول.. إنه ليس شيئا مسموحا به قانونا في الولايات المتحدة“.

والثلاثاء، قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، إن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا تدفع المسؤولين الغربيين إلى النظر للاحتياطيات التابعة للبنك المركزي الروسي، والتي تم تجميدها، وذلك رغم العقبات التي تواجه هذا المخطط.

وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”عندما تلتقي وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين نظراءها في بروكسل، الثلاثاء، فإن هناك قضية رئيسية ستكون على طاولة المناقشات، وهي كيفية تمويل أوكرانيا المتضررة نتيجة الحرب“.

ومضت تقول: ”بينما سيكون الهدف الأول هو تغطية الاحتياجات المالية العاجلة لأوكرانيا على المدى القصير، فإن مسؤولين يشعرون بالقلق الشديد إزاء فاتورة إعادة الإعمار، التي تصل إلى ما يزيد على نصف تريليون دولار“.

وتابعت بقولها: ”البعض يميل إلى استغلال ما يقرب من 300 مليار دولار، وهي قيمة الاحتياطي الأجنبي الروسي المجمد لدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين، في ظل العقوبات المفروضة على البنك المركزي الروسي“.

وأردفت: ”طالب جوزيب بوريل، المسؤول السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، باستهداف أصول الدولة الروسية بشكل مباشر، مشيرا إلى أن هذه الخطوة منطقية للغاية، في ضوء التكلفة المرتفعة للغاية لإعادة الإعمار“.