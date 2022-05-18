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اقتصاد

موسكو: الرسوم الجمركية المحتملة على النفط الروسي ستجبر المشترين على دفع المزيد
تاريخ النشر: 18 مايو 2022 11:37 GMT
تاريخ التحديث: 18 مايو 2022 11:45 GMT

موسكو: الرسوم الجمركية المحتملة على النفط الروسي ستجبر المشترين على دفع المزيد

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الأربعاء إن اقتراحا أمريكيا بفرض رسوما جمركية على النفط الروسي يعني أنه سيتعين على المشترين دفع المزيد أو البحث عن

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المصدر: رويترز

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الأربعاء إن اقتراحا أمريكيا بفرض رسوما جمركية على النفط الروسي يعني أنه سيتعين على المشترين دفع المزيد أو البحث عن موردين بديلين.

كانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد قالت أمس الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي قد يجمع بين فرض رسوم جمركية على واردات النفط الروسي والحظر التدريجي للنفط الذي يحاول تنفيذه لتقليص عائدات الطاقة الروسية.

وقال مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية للصحفيين إن مسألة الرسوم ستطرح في اجتماع القادة الماليين لمجموعة السبع هذا الأسبوع باعتبارها وسيلة أقل تكلفة لامتصاص إيرادات النفط من موسكو مع تحقيق نتائج أسرع.

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