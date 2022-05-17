إيران تنشئ مصنعا لإنتاج الطائرات المسيرة في طاجيكستان

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد حسين باقري، الثلاثاء، عن افتتاح مصنع لإنتاج الطائرات المسيرة من نوع أبابيل 2 في مدينة دوشنبة عاصمة طاجيكستان.

جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها باقري إلى دوشنبه، والذي حضر افتتاح المصنع رفقة وزير الدفاع الطاجيكي شير علي ميرزا.

وقال باقري خلال الافتتاح: ”نحن اليوم في وضع يمكننا من خلاله تصدير المعدات العسكرية للدول الحليفة والصديقة، بالإضافة لتلبية الاحتياجات المحلية في سبيل تعزيز الأمن والسلم الدائمين“.

واعتبر باقري بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، افتتاح مصنع مسيرات ”أبابيل 2“ في طاجيكستان نقطة تحول في التعاون العسكري بين البلدين.

وأضاف: ”في المستقبل سنرى المزيد من التعاون في جميع المجالات العسكرية والدفاعية بين إيران وطاجيكستان“.

سپاهی رو که برای تولید پهپاد ایرانی میره تاجیکستان کارخانه میسازه از تحریم نترسونید. pic.twitter.com/CMQLLEzjbV — حامد باقری (@hamedbagheri110) May 17, 2022

وتابع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: ”إيران وبجهود المتخصصين والعلماء وباستخدام قدراتها الداخلية، تمكنت من تحقيق نمو كبير في جميع الأبعاد العسكرية والدفاعية، وخاصة الطائرات دون طيار“، وفق تعبيره.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وصل أمس إلى طاجيكستان، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى لتعزيز وتطوير التعاون الدفاعي والعسكري المشترك مع جمهورية طاجيكستان، وفقا لوسائل الإعلام الإيرانية.

وطائرة أبابيل – 2 من إنتاج منظمة صناعة الطيران التابعة لوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية، والتي تُستخدم على نطاق واسع لدى الجيش الإيراني.

وهذه الطائرة ذات ارتفاع طيران منخفض ومدة طيران قصيرة مع مهمة الاستهداف والاستطلاع والمراقبة الجوية.

وأقصى مدى تشغيلي لهذه الطائرة دون طيار هو 200 كم، ومدة الرحلة من 75 إلى 120 دقيقة، وسرعة طيرانها القصوى هي 220 كم في الساعة.