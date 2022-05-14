تقرير: الصين توسع نفوذها الاقتصادي في بلدان شمال أفريقيا

تواصل الصين تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى في شمال أفريقيا، مستغلة جملة من الاتفاقيات التي أبرمتها مع دول القارة الأفريقية وأيضًا تراجع التعاون بينها وبين دول جنوب الصحراء، بحسب ما أورده موقع ”جورنال دولافريك“ الفرنسي.

وقال تقرير نشره الموقع الفرنسي إن ”التعاون الصيني مع دول جنوب الصحراء في أفريقيا كان سلاحًا ذا حدين في بعض الأحيان بالنسبة إلى هذه الأخيرة، حيث وقعت عدة دول أفريقية في فخ الديون، ما حتّم على الصين، التي لا تزال على الرغم من ذلك حليفا مهما لأفريقيا، التوجه نحو توسعها في شمال أفريقيا لكن في ظل ظروف جديدة وملائمة للطرفين“.

ونقل التقرير عن مؤسسة ”كارنيغي“ قولها إنّ التجارة بين الصين وشمال أفريقيا تطورت بشكل ملحوظ منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكنها كررت إلى حد كبير أنماط التجارة غير المتكافئة، أي أن واردات بلدان شمال أفريقيا مثل تونس ومصر والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا من الصين تبدو كبيرة جدًا.

ومقابل ذلك، تنص اتفاقيات التعاون بين بكين وشمال أفريقيا على التزام الصين بزيادة الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي مع دول شمال أفريقيا، وفقًا للتقرير.

ومن حيث الأرقام، فإن علاقة الصين مع جميع دول شمال أفريقيا تشهد اختلالا، حيث ركزت اهتمامها بشكل خاص على الجزائر ومصر دون غيرهما، بحسب ”جورنال دو لافريك“.

ويرى التقرير أن العلاقات الصينية الجزائرية تاريخية، مع وجود أكثر من 40 ألف مواطن صيني يعملون ويقيمون في الجزائر، فالصين لديها أكبر جالية أجنبية في البلاد، وفي عام 2015 كان هناك بالفعل 790 شركة صينية حصلت على عقود لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، أو استيراد البضائع أو عقود أخرى.

وفي نهاية آذار/ مارس الماضي، أبرمت شركات جزائرية ـ صينية في مجال الأسمدة مشروعا ضخما لإنتاج أسمدة الفوسفات تقدر قيمته بنحو 7 مليارات دولار.

لكن فيما يتعلق بالتجارة، تعاني الجزائر ودول شمال أفريقيا بشكل عام من عجز متزايد، وتستورد أكثر بكثير مما تصدره إلى الصين، ففي العام 2020 على سبيل المثال، استوردت الجزائر ما قيمته 5.6 مليار دولار من البضائع من الصين، مقابل صادرات لا تتجاوز مليار دولار.

وفي العام نفسه، استوردت مصر ما قيمته 13.6 مليار دولار من السلع الصينية مقابل ما يزيد قليلا على 900 مليون دولار من الصادرات.

وفي تونس أيضا، فرضت شركات الأشغال العامة الصينية وجودها بقوة من خلال تنفيذ وتشييد عدة مشاريع في أكثر القطاعات حيوية، مثل الطرقات والجسور والمستشفيات، بينما تمّ خلال العام الماضي الانتهاء من بناء مستشفى صفاقس، ثاني أكبر مدن البلاد، وذلك في وقت قياسي، وكانت مدّة 14 شهرا كافية للانتهاء منه.

فضلا عن ذلك، نفذ مستثمرون صينيون مشروع الأكاديمية الدبلوماسية في تونس، وهي جامعة ستحل محل المعهد الدبلوماسي للتدريب والدراسات، الذي تم بناؤه في ثلاث سنوات وبتمويل كامل من الجانب الصيني.