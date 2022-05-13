الليرة التركية تنخفض للجلسة السابعة على التوالي

تراجعت الليرة التركية للجلسة السابعة على التوالي أمام الدولار، اليوم الجمعة، لتصل خسائرها إلى قرابة خمسة في المئة منذ يوم الأربعاء الماضي، وتتجه نحو أدنى مستوياتها القياسية في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وانخفضت الليرة إلى 15.4675 مقابل العملة الأمريكية واستقرت عند 15.4410 للدولار في (الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش).

وخسرت حوالي 15 بالمئة من قيمتها هذا العام، علاوة على انخفاضها 44 بالمئة في عام 2021.

وكانت العملة التركية سجلت، يوم الثلاثاء الماضي، انخفاضا بنسبة 0.4% أخرى مقابل الدولار لتواصل خسائرها وتعود إلى أدنى المستويات التي سجلتها في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة. ونزلت الليرة إلى 15.1620 للدولار.

والاثنين، تراجعت الليرة التركية 1% مقابل الدولار الأمريكي، إلى أدنى مستوى منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عندما تسببت أزمة للعملة في هبوطها إلى مستويات قياسية منخفضة بعد سلسلة تخفيضات غير تقليدية لأسعار الفائدة.

ولامست يوم الإثنين 15.10 متجاوزة المستويات المنخفضة التي وصلت إليها في آذار/ مارس الماضي، عندما تضررت من مخاوف حيال الحرب في أوكرانيا.

والأسبوع الماضي، قالت غرفة تجارة إسطنبول إن أسعار التجزئة في أكبر مدن البلاد قفزت 11.36% على أساس شهري في نيسان/ أبريل الماضي، و79.97% على أساس سنوي، بما يعكس استمرار تداعيات أزمة العملة التي بدأت في أواخر العام الماضي.

وارتفعت أسعار الجملة في المدينة 5.33% على أساس شهري، و73.21% على أساس سنوي، وفقا لغرفة التجارة.

وأدى تراجع العملة إلى تأجيج التضخم الذي بلغ 70 بالمئة في نيسان/ أبريل الماضي، وضغط على ميزانية الحكومة المركزية بعد أن أعلنت عن خطة لحماية الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة.

ولم تجد وعود الحكومة وخفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الرئيسية مطلع العام الجاري، إذ استمر ارتفاع الأسعار بنسبة 7,25 % في نيسان/ أبريل خلال شهر رمضان المنصرم.

وتواصل كذلك ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك خلال الأشهر الأحد عشر الماضية، متخطيًا نسبة 61% على أساس سنوي، نتيجة انهيار الليرة التركية وارتفاع أسعار الطاقة.

ورغم المخاوف من حدوث ارتفاع جديد في الأسعار مرتبط بالحرب بين أوكرانيا وروسيا، التي تستورد تركيا منها الطاقة والحبوب، لم يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة المحددة بـ 14% منذ نهاية عام 2021.