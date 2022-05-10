لمكافحة التضخم.. واشنطن تدرس رفع الرسوم الجمركية عن السلع الصينية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه ”يبحث“ رفع الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه دونالد ترامب، على الصين، لكن لم يتم التوصل بعد إلى قرار، وفق ما نقلته، وكالة ”فرانس برس“.

وقال بكلمة في البيت الأبيض: ”نناقش ذلك الآن.. لم يتم اتخاذ قرار بشأنه“.

ويتعرض الرئيس الأمريكي لضغوط من بعض الجهات لإزالة هذه الرسوم في محاولة لخفض التضخم الكبير في الولايات المتحدة عن طريق جعل الواردات أرخص.

وفرض ترامب، الرسوم الجمركية لمعاقبة الصين بعد أن اتهمها بممارسة سياسة غير عادلة.

وأكد الرئيس الأميركي أنه يضع ”التضخم على رأس أولوياته الوطنية“، ويشعر بمعاناة الأميركيين بعد أن بلغ التضخم أعلى معدل له في أربعة عقود.

وقال بايدن للصحفيين ”يتعين على البنك الاحتياطي الفيدرالي القيام بعمله وسوف يؤدي وظيفته.. أعتقد أن التضخم هو التحدي الاقتصادي الأكبر لدينا، الآن وأعتقد أنهم يرون ذلك أيضًا“.

وأضاف أن ”بعض جذور التضخم.. خارجة عن سيطرته“، مشيرًا إلى جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتراجعت عوائد معظم سندات الخزانة الأمريكية يوم الإثنين، وسط مبيعات لجني الأرباح بعد أن سجل عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 أعوام أعلى مستوياته في 3 أعوام ونصف العام، بينما تستمر مخاوف التضخم في اضطراب الأسواق، وفق ما أوردته، وكالة رويترز“.

وجرى تداول عائد السندات لأجل 10 أعوام عند 3.0911% يوم الإثنين، بعد أن سجل في وقت سابق 3.20%، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018 .

ومن المتوقع أن تظهر أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي ستصدر، غدا الأربعاء، أن وتيرة المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين تباطأت في أبريل/ نيسان إلى 6.0%، في حين تراجع المؤشر العام لأسعار المستهلكين إلى 8.1%، من 6.5% و8.5% على الترتيب، حسب توقعات خبراء اقتصاديين.

من جهته، قال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافائيل بوستيك، يوم الإثنين، إن رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في أحد الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي الأمريكي هو ”احتمال ضعيف“، وإنه يحدوه الأمل بأن بعض ضغوط المعروض التي تقود التضخم للارتفاع تظهر علامات على الوصول إلى الذورة.