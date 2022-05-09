بوتين يأمر بوضع نظام لمدفوعات التجارة مع الحلفاء والدول "غير الصديقة"

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الإثنين، بإنشاء مجموعة عمل بشأن المدفوعات الدولية يكون من بين مهامها وضع شروط للصفقات مع الدول ”غير الصديقة“.

وينص الأمر الذي أصدره بوتين، على أن مجموعة العمل ستقوم بوضع ”آلية للمدفوعات الدولية، بما يشمل الروبلات الروسية، مع الشركاء التجاريين من الدول والمناطق الأجنبية التي تنفذ أعمالا غير ودية ضد روسيا“.

كما أن المجموعة ”ستدرس أيضا شروط الدفع بالروبل وعملات وطنية أخرى مع الدول الصديقة التي لم يذكرها بالأسم“، لكن من المعتقد أنها تشمل الصين والهند.

وستكون المجموعة، التي سيرأسها المستشار الرئاسي ماكسيم أوريشكين، وتضم مسؤولين كبارا مثل محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، مكلفة أيضا بإيجاد إجراءات لتقليل المخاطر المرتبطة بتجميد حوالي نصف الاحتياطيات الأجنبية لروسيا البالغة 640 مليار دولار.

وكان الرئيس الروسي قد قال في آذار/مارس الماضي، إن بلاده، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، ستطلب من الدول التي تعتبرها معادية أن تدفع ثمن الغاز بالروبل من خلال فتح حسابات لدى ”غازبروم بنك“ وتقديم المدفوعات باليورو أو الدولار على أن يجري تحويلها إلى العملة الروسية.

ورفضت بولندا وبلغاريا الامتثال لهذا القرار، ما دفع عملاق الطاقة الروسي ”غازبروم“ إلى قطع الإمدادات عنهما الشهر الماضي.

ويقول الكرملين إن ما حدث مع بلغاريا وبولندا، سيحدث مع كل من يرفض شروط الدفع الجديدة بالروبل.

من جانبه اعتبر الرئيس البولندي أندريه دودا، هذه الخطوة أنها تنتهك ”المبادئ القانونية الأساسية“، بينما ذكر وزير الطاقة البلغاري ألكسندر نيكولوف، أن الغاز يستخدم ”كسلاح سياسي واقتصادي“.

من جهتها، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قطع إمدادات الغاز لبعض العملاء في أوروبا بأنه ”محاولة أخرى من جانب روسيا لاستخدام الغاز كأداة للابتزاز“.

وتشكل إمدادات الغاز الروسية 40 بالمئة من احتياجات الاتحاد الأوروبي، في حين يشكل النفط الروسي 26 بالمئة من واردات التكتل.

وفرضت الدول الغربية عقوبات شاملة ضد روسيا في أعقاب غزوها أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وتفرض موسكو عقوبات مضادة ووافقت على قائمة لدول ”غير صديقة“ تضمنت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.